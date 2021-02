Entwickler sollten immer hinter ihren Spielen stehen, doch der Entwickler des kommenden Koop-Spiels It Takes Two hat so viel Vertrauen in sein Spiel, dass er euch sogar Geld verspricht, wenn ihr euch dabei langweilen solltet.

Im März erscheint mit It Takes Two ein neues Zweispieler-Koop-Spiel von Joses Fares. Worum geht es in dem Spiel?

Im neuen Jump ‚n‘ Run und Action-Adventure schlüpft ihr in die Rollen von Cody und May und geht auf eine verrückte Reise, die ausschließlich auf kooperatives Spielen mit zwei Spielern im Couch-Koop oder online über den Freunde-Pass ausgelegt ist. Einzigartige Charakterfähigkeiten werden euch dabei helfen, verschiedenste Abenteuer zu überstehen.

Könnte euch das Spaß machen? Laut dem Entwickler auf jeden Fall und er ist sich dabei sogar so sicher, dass er euch rund 800 Euro verspricht, wenn es nicht so sein sollte.

It Takes Two soll ein Spaßgarant sein.

It Takes Two: Garantiert keine Langeweile?

Josef Fares ist bereits in der Vergangenheit dadurch aufgefallen, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt und bei seinen eigenen Produktionen auf Perfektion setzt. Mit A Way Out konnte er zwar einen großen Erfolg landen, dennoch ist er mit der Tatsache unzufrieden, dass nur 51 Prozent der Spieler das Game auch tatsächlich beendeten.

Nun strebt er mit seinem neuen Abenteuer It Takes Two eine Quote von 100 Prozent an. Während eines Gesprächs mit der Seite Gameinformer ließ er fallen, dass es unmöglich wäre, von dem Spiel genug zu bekommen:

„Das ist eine weitere Sache, die ich euch bei It Takes Two garantieren kann: Es ist unmöglich - und zitiert mich -, dieses Spiels überdrüssig zu werden. Ihr könnt das als Überschrift nehmen. Ich kann buchstäblich jedem 1.000 Dollar geben, der sagt: ‚Oh, ich habe dieses Spiel jetzt satt, weil es mich nicht überrascht.‘ 1.000 Dollar! Das garantiere ich. Ich gebe sie jedem, dem langweilig wird. Aber sie müssen ehrlich sein.“

Ob das Spiel tatsächlich den gewünschten Erfolg mit sich bringen wird, bleibt abzuwarten. Ob euch das Spiel Spaß macht, erfahrt ihr voraussichtlich am 26. März 2021. Das Spiel könnt ihr euch jetzt schon im PlayStation Store vorbestellen:

Habt ihr schon A Way Out durchgespielt oder habt ihr auch mittendrin aufgehört? Wie ist euer Eindruck von It Takes Two?