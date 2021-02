Wieder einmal regnet es im PS Store Rabatte, dieses Mal sogar doppelte für PS-Plus-Nutzer – aber auch ohne PS Plus könnt ihr Spiele günstiger einsacken.

PlayStation 4 Facts

Doppelte Rabatte im PS Store: PS4- und PS5-Spiele günstiger zu haben

Ihr besitzt zufällig ein PS-Plus-Abo? Dann werdet ihr von den doppelten Rabatten im PS Store auch doppelt profitieren können, denn mit PS Plus werden hier alle normalen Rabatte schlicht verdoppelt. Was nicht heißt, dass ihr nicht trotzdem im Auge behalten solltet, wann welche Spiele wie rabattiert worden: Doppelter Rabatt heißt nicht gleich, dass es heute und hier am günstigsten zu erwerben ist. Falls ihr Preise im PS Store vergleichen wollt, empfehlen wir euch die Seite PSNPreise.

Das vornweg, können sich einige Preise aber durchaus sehen lassen. Wir haben ein paar Highlights für euch herausgepickt. PS: Die Rabatte in der Tabelle entsprechen jenen, die PS-Plus-Abonnenten nutzen dürfen. Falls ihr kein PS Plus abonniert habt, werden die Angebote etwas teurer angezeigt – allerdings erhaltet ihr sie trotzdem für einen Rabatt. Nur eben keinen derart großen.

Stöbert durch das gesamte Angebot im PS Store.

Die doppelten Rabatte dauern noch bis zum 4. März 2021 an, ein wenig Zeit zum Entscheiden und Stöbern habt ihr also noch. Zudem könnten im Laufe der Wochen noch einige Spiele hinzukommen; es lohnt sich also auch später noch ein Blick in den Shop zu werfen, falls ihr auf ein bestimmtes Spiel wartet.