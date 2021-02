Dass ein Spiel auf Giga Games die begehrte Höchstwertung von 10/10 erhält, ist eine große Ausnahme. Outer Wilds hat 2019 genau das geschafft und erscheint in diesem Jahr endlich auch für die Nintendo Switch.

Und täglich grüßt die Supernova. In Outer Wilds seid ihr in einer Zeitschleife gefangen und habt stets 22 Minuten Zeit, die Geheimnisse eures Sonnensystems zu ergründen. Danach explodiert die Sonne und ihr müsst eure Erkundung von vorn beginnen – behaltet dafür aber all eure Erinnerungen.

Aus diesem brillanten Konzept ergibt sich eines der besten Spiele der vergangenen Jahre, welches allerdings auch heute noch eher als Geheimtipp statt als Pflichtkauf gilt. In unserem Test könnt ihr nachlesen, was Outer Wilds so einzigartig macht. Und bevor es Verwechslungsgefahr gibt: Nein, Outer Wilds hat nichts mit dem ebenfalls sehr gelungenen The Outer Worlds zu tun, welches ebenfalls im Jahr 2019 erschien und aufgrund des sehr ähnlichen Namens damals schon für Verwirrung sorgte.

Outer Wilds erscheint endlich auch für die Nintendo Switch

Damit endlich noch mehr Spieler:innen in den Genuss des Meisterwerks kommen, erscheint Outer Wilds in diesem Jahr auch für die Nintendo Switch. Da ihr das Spiel bequem in 22 minuten langen Etappen genießen könnt, eignet sich die portable Natur der Nintendo Switch natürlich ideal für die Erkundung des Sonnensystems mitsamt der darin versteckten Geheimnisse. Einen ersten Eindruck könnt ihr euch im offiziellen Trailer aus der Nintendo Direct machen.

Ursprünglich ist Outer Wilds exklusiv im Epic Games Store erschienen, mittlerweile ist das Spiel jedoch sowohl über Steam als auch für die Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Mit der Nintendo-Switch-Version sind ab Sommer 2021 dann endlich alle großen Plattformen abgedeckt.

Ein genaues Datum steht noch nicht fest, der Zeitraum Sommer 2021 lässt jedoch auf die Monate Juni bis September schließen.