Ein dreister Entwickler versuchte seinen Kunden auf Steam mit einem frechen Trick übers Ohr zu hauen. Nun hat Valve reagiert, legt dem Betrüger kurzerhand das Handwerk und statuiert damit ein Exempel – PC-Spieler können aufatmen.

Steam-Entwickler geht zu weit: Dreiste Idee soll Kunden verwirren

Auf Steam tummeln sich inzwischen Tausende von Spielen, einige davon mit eher fragwürdiger Qualität. Um in der Masse an Neuankündigungen und Dauerbrennern nicht unterzugehen, ist einigen Entwicklern jedes Mittel recht. Trendspiele werden dreist kopiert, ähnlich benannt oder irreführende Trailer und Screenshots vermitteln den Eindruck eines besonders hochwertigen Spiels.

Ein Entwickler hat nun eine neue Masche für sich entdeckt, die seine Kunden auf der Spiele-Plattform in die Irre führen sollen. Das Entwickler-Team nannte sich kurzerhand „Very Positive“ und will so sicherstellen, dass Kunden auf den ersten Blick denken, dass ihr Spiel „Emoji Evolution“ als „Sehr positiv“ von den Nutzern bewertet wurde:

Entwickler trickst PC-Spieler aus: Steam zuckt mit den Schulter

Bei Emoji Evolution handelt es sich laut der Beschreibung des Entwicklers um ein „Alchemie-Spiel, in dem Sie verschiedene Elemente kombinieren, um ein neues zu finden.“ Dabei setzt das Spiel in seiner Darstellung auf die namensgebenden Emojis. Auf Steam wird es derweil insgesamt größtenteils positiv bewertet.

Valve hat sich derweil noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Wahrscheinlich will das Unternehmen erst einmal abwarten, ob diese Praxis nun die Runde macht oder es bei einem Einzelfall bleibt. Es dürfte wahrscheinlich aber nur eine Frage der Zeit sein, bis andere Entwickler auf den Zug aufspringen und sich Namen wie „Overwhelmingly Positive“ unter den Nagel reißen.