Anruf von 030300159209: Vermutlich gefährliche Rip-Deal-Masche

Geht auf keinen Fall auf die Anrufer mit der Nummer 030300159209 ein! Hinter diesen angeblichen Immobilienmaklern stecken häufig kriminelle Banden im Ausland, die euch um viel Geld bringen wollen auch dabei auch vor Gewalt nicht zurückschrecken.

Wenn ihr angerufen wurdet und die Berliner Telefonnummer 030300159209 zurückrufen wollt, werdet ihr keinen Erfolg haben. Ihr könnt davon ausgehen, dass diese Nummer durch Call-ID-Spoofing gefälscht wurde und die Anrufer im Ausland sitzen.

Warum die Nummer 030300159209 gefährlich ist

Die angezeigte Rufnummer könnt ihr nicht zurückrufen. Ihr hört 1-2 Freizeichen und dann nur noch Stille. Niemand hebt ab und es wird auch nicht aufgelegt.

Die meisten Anrufer sprechen mit einem starken Akzent. Der ist teilweise so stark, dass sie kaum zu verstehen sind.

Sie geben sich als Immobilienmakler aus und kennen euren Namen.

Bei den Anrufen beziehen sie sich offenbar auf eure sehr alten Immobiliendaten bei einem deutschen Immobilien-Portal, die vermutlich gestohlen wurden. Sie wollen wissen, ob ihr eure Wohnung oder euer Haus verkaufen möchtet und bieten sich als Makler an.

Wenn ihr fragt, woher sie eure Daten haben, erzählen sie euch irgendeine Lügengeschichte. Wenn ihr sie abwimmeln wollt, werden sie unverschämt und legen auf.

Wie wahrscheinlich ist es, dass ein seriöses Unternehmen euch mit uralten, gestohlenen Daten anruft, um euch beim Verkauf oder der Vermietung eurer Immobilie zu helfen? Richtig, das ist absolut unwahrscheinlich und darum geht es hier auch nicht.

Hinter diesen Anrufen stecken meist Banden, denen es darum geht, euch um viel Geld zu betrügen. Die Masche nennt sich „Rip-Deal“ und kann sogar so enden, dass ihr euch selbst strafbar gemacht habt und beraubt im Ausland strandet.

In der harmloseren Variante will jemand aus dem Ausland euer Haus für viel Geld kaufen und schickt euch dieses angeblich mit einem Boten. Dann ruft ein ausländischer Anwalt an, der von euch Geld braucht, weil der Bote beim Zoll erwischt und das Geld beschlagnahmt wurde. Um es auszulösen, müsst ihr einen relativ hohen Betrag vorstrecken. Der wird von einem Boten abgeholt und ihr seid euer Geld los.

Dann gibt es noch die Masche, dass ein ausländischer Kunde – etwa aus Italien – eine Menge Schwarzgeld loswerden muss. Darum will er euch den doppelten Wert eures Hauses in Dollar bezahlen, wenn ihr ihm im Gegenzug ein Viertel des Betrags in Euro auszahlt. Wenn ihr gierig genug seid, will man euch in einem Hotel in Rom treffen. Dort werdet ihr entweder überfallen oder der Koffer wird ausgetauscht und ihr habt euch strafbar gemacht, aber könnt nicht einmal zur Polizei gehen.

Falls ihr bereits Verhandlungen mit diesen Leuten aufgenommen und eventuell etwas unterschrieben habt, solltet ihr euch vielleicht die Online-Rechteberatung bei yourXpert kontaktieren.

So blockiert ihr die Betrüger

Unser Video zeigt euch, wie ihr so eine Telefonnummer in Android und iPhone blockieren könnt:

Im Telefoniecenter der Telekom könnt ihr Anrufer im Festnetz sperren. Auf ähnliche Weise könnt ihr eine Telefonnummer in eurer Fritzbox blockieren.

