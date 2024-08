Nummer 089839311818 ruft an: Achtung, PayPal-Falle!

Mit einer Bandansage versuchen euch die kriminellen Hintermänner der Münchener Telefonnummer 089839311818 in einen Hinterhalt zu locken. Eine angebliche PayPal-Überweisung von eurem Konto könnte euch viel Geld kosten. Aber was danach folgt ist noch viel gefährlicher.

Wenn ihr die 089839311818 mit unterdrückter Nummer anruft, legt die Gegenseite sofort auf. Das weist darauf hin, dass die Täter einen Computer zum Filtern der Anrufe nutzen. Möglicherweise wäre eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur sinnvoll.

Anruf von 089839311818: Wie arbeiten die Betrüger?

Zuerst hört ihr eine Bandansage, die angeblich von PayPal kommt: Es gab eine ungewöhnlich hohe Zahlung von eurem Konto.

Falls ihr die Zahlung nicht autorisiert habt und sie nun stornieren wollt, sollt ihr die „1“ drücken. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass man bei so einem Fake-PayPal-Anruf niemals die „1“ drücken soll.

In dem Fall werdet ihr mit einem „PayPal-Mitarbeiter“ verbunden, der häufig Englisch spricht und einen starken indischen Akzent hat. Das weist darauf hin, dass die Münchener Nummer durch Call-ID-Spoofing zustande kommt und die Täter im Ausland sitzen.

Im Verlauf des Gesprächs wollen sie euch überreden, eine Fernsteuerungs-App auf eurem Handy zu installieren.

Anschließend sollt ihr Guthabenkarten verschiedener Hersteller kaufen – für mehrere Hundert Euro!

Durch die App können sie die Guthaben-Codes sehen und die werden in Echtzeit in Shops für Käufe eingelöst. Danach legen sie auf und ihr seid um viel Geld ärmer.

PayPal selbst warnt vor der Masche:

Blockiert die Nummer 089839311818 – so gehts

Nach dem Anruf könnt ihr die Telefonnummer bei Android und iPhone blockieren. Seht im Kurzvideo die nötigen Schritte:

Wollt ihr eine Telefonnummer im Telekom-Festnetz sperren, dann öffnet dazu das Telefoniecenter im Browser und tragt die nervige Nummer in eure schwarze Liste ein. Ähnlich könnt ihr in der Fritzbox Telefonnummern sperren. In den Router-Einstellungen findet ihr eine Blockliste, in die ihr solche Nummern einfügen könnt, um weitere Störungen zu verhindern.

