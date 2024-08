Anruf von 021332463887: Echtes Inkasso oder Betrug?

Die Telefonnummer 021332463887 ruft angeblich wegen eines Inkasso-Auftrags an. Allerdings gibt es reichlich Beschwerden über die Maßnahmen dieser Firma und das liegt unter anderem daran, dass angerufene Personen gar keine Schulden oder bereits eine Rückzahlungsvereinbarung haben. Wir haben über dieses Unternehmen schon einmal berichtet.

Die Anrufe der Nummer 021332463887 erfolgen über den ganzen Tag verteilt und teilweise auch zu unangenehmen Zeiten. Bislang wurde häufig die Rufnummer 021332463886 verwendet, jetzt haben die Anrufer offenbar zu einer neuen Endziffer umgeschwenkt. Aber wer ruft da eigentlich an?

Wem gehört die Nummer 021332463887?

Die Anrufe kommen von der Firma „coeo Inkasso GmbH“ aus Dormagen.

Am Anfang des Gesprächs werden euch Namen zu eurer Person gestellt – zum Datenabgleich. Während solche Datenverifizierungen häufig zum Diebstahl von Daten dienen, geht es hier aber tatsächlich darum, das richtige Anrufziel zu identifizieren.

Die Änderung der Nummer wurde vermutlich notwendig, weil die 021332463886 schon bei vielen Smartphones automatisch als Spam blockiert wird.

Die Firma coeo Inkasso ruft euch in der Regel im Auftrag eines Unternehmens an, dem ihr noch Geld schuldet. Es geht darum, euch eine vernünftige Schuldenregelung anzubieten, mit der ihr finanziell zurechtkommt.

Wie soll man auf die Anrufe der Nummer 021332463887 reagieren?

Diese Anrufe sind erst einmal nicht bösartig, sondern können euch sogar Geld und Ärger ersparen. Die Kontaktaufnahme am Telefon ist besser als ein Mahnverfahren und oft können in so einem Gespräch vernünftige Lösungen gefunden werden.

Die Nummer zu blockieren, ist auf keinen Fall zu empfehlen. Wenn man euch nämlich telefonisch nicht erreicht, wird die Bürokratie auf euch losgelassen und das bedeutet Geldforderungen, Mahnungen und hohe Zinsen und zuletzt sogar Pfändungen.

Die Bewertungen des Unternehmens bei Trustpilot sind überraschend positiv für eine Inkassofirma und das trifft auch auf die überaus zahlreichen Google-Bewertungen zu.

Die Anrufer erklären euch den Grund und die Höhe der Forderungen und nennen euch auch ein Aktenzeichen. Das braucht ihr, wenn ihr online nachweisen wollt, dass die Forderungen bereits beglichen worden. Kontoauszüge und andere Belege könnt ihr dann auf der Firmenwebseite hochladen.

Ihr solltet die Anrufe nicht ignorieren, weil das langfristig gesehen nur zu noch höheren Forderungen führt, die möglicherweise gerichtlich eingezogen werden. Selbst wenn ihr sicher wisst, keinerlei Schulden mehr zu haben, solltet ihr das eben telefonisch klären, um euch Zeit und Ärger zu ersparen.

