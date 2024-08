Euro Invest Inkasso mahnt für Fin Xpress Direkt – was tun?

Das Kredit- und Finanzierungsgeschäft ist ein Gebiet mit vielen Fallen für die Kunden und hohen Gewinnmargen für die Betreiber. In diesem Zusammenhang tauchen immer wieder die Namen Fin Xpress, Fin Xpress Direkt GmbH beziehungsweise Fin Express GmbH auf und in diesem Zusammenhang auch das Unternehmen Euro Invest Inkasso. Worum geht es da?

Wer Schulden hat und verzweifelt ist, wird möglicherweise auf der Suche nach Hilfe etwas nachlässig. So lassen sich in erster Linie die Probleme einiger Menschen mit der Firma Fin Xpress direkt GmbH erklären. Bei Anwalt.de wird sogar gemutmaßt, dass es sich bei diesem Unternehmen um den Nachfolger der Fin Express GmbH handelt, die wegen eines ähnlichen Geschäftsgebarens bereits erfolgreich verklagt wurde.

Welche Probleme gibt es mit der Fin Xpress direkt GmbH?

Das Hauptproblem liegt offenbar zum größten Teil darin, dass die Opfer der Mahnungen die Fin Xpress direkt GmbH mit einem Kreditinstitut verwechseln. Sie hoffen, dort ohne große Prüfungen einen Kredit beantragen zu können.

Tatsächlich wird dort aber nur eine kostenpflichtige Beratung zur Finanzsanierung angeboten. Wer nicht sehr aufmerksam ist, gibt seine Daten ein und schickt dann – statt eines Kreditantrags – eine Zustimmung zu einer Schuldnerberatung ab.

Wie es bei Anwalt.de heißt, sind die Antragsteller hier aber nicht das einzige Problem: „Die Formulierungen auf der Webseite sind so gestaltet, dass der Eindruck entsteht, es handle sich um eine Kreditvermittlung. Tatsächlich jedoch verpflichten sich die Nutzer, für die Dienstleistungen der Schuldnerhilfe zu zahlen.“

Irgendwann im Laufe der Verwirrung kommt dann das Unternehmen Euro Invest Inkasso ins Spiel, das die Forderungen von Fin Xpress direkt eintreibt. Wie der Rechtsanwalt Sebastian Hofauer schreibt, sind sie dabei nicht gerade zimperlich und drohen mit Kosten und Vollstreckungen.

Das Perfide an diesem Szenario ist die Tatsache, dass es sich bei den Opfern ohnehin schon um verschuldete, verzweifelte Menschen handelt, denen nun zu ihren ursprünglichen Schulden weitere aufgehalst werden. Solche Personen neigen dazu, weitere Mahnungen zu ignorieren, aber das sollten sie auf keinen Fall tun!

Was tun bei einer Mahnung der Euro Invest Inkasso?

So unangenehm die Situation auch ist, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, wird alles noch schlimmer machen. Anstatt die Drohungen zu ignorieren oder einfach zu zahlen, sollte man die Forderungen genau prüfen und sich einen qualifizierten Rat holen. Eine Ersteinschätzung der Situation durch einen Anwalt, wie ihr ihn etwa durch die Onlineberatung bei yourXpert bekommt, ist in der Regel kostenlos.

Selbst wenn daraus weitere Kosten entstehen, richten die sich nach dem Streitwert und sind im Erfolgsfall in der Regel günstiger als die Forderung für Leistungen, die ihr weder wolltet noch bekommen habt.

Auf keinen Fall dürft ihr solche Schreiben einfach ignorieren. Bei diesen Mahnungen gibt es eine Eskalationsschraube, die mit jeder Stufe für euch teurer wird. Durch Mahngebühren und gerichtliche Vollstreckungen können sich solche Kosten vervielfachen.

Es könnte auch sinnvoll sein, in diesem speziellen Fall die Verbraucherzentrale eures Bundeslandes um Hilfe zu bitten, die mit ihrer Klage ja im Fall der Fin Express GmbH bereits Erfolg hatte.

