Warnung vor Nummer +31613540117: Dubiose Anrufe aus Holland

Anrufe mit ausländischer Vorwahl sind oft schon verdächtig. Wenn ihr die holländische Nummer +31613540117 im Display seht, solltet ihr keine Zeit an die Betrüger verschwenden. Blockiert die Nummer und am besten gleich den ganzen Vorwahlbereich. Wir sagen euch, was hinter der Masche steckt.

Dass euch mit der Telefonnummer +31613540117 ein holländisches Handy anruft, ist schon seltsam genug. Absurd wird es, wenn sich die Anrufer als deutsche Verbraucherzentrale ausgeben. Anfangs erscheint die Sache ja sogar noch recht hilfreich, aber dann wird es zusehends hinterhältiger.

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren

+31613540117 ruft an – keine Daten herausgeben!

Obwohl ihr eine niederländische Mobilfunk-Nummer angezeigt bekommt, sprechen die Anrufer akzentfrei Deutsch und geben sich als Verbraucherzentrale aus.

Angeblich handelt es sich um ein kostenloses Hilfs- und Beratungsgespräch, da ihr auf der Kundenliste eines Internetgewinnspiels (oder Lottoanbieters) aufgetaucht seid, bei dem ihr dringend kündigen solltet, um nicht in eine Abofalle zu geraten.

Sie bieten euch an, die Kündigung für euch vorzunehmen und wollen zu diesem Zweck „die gespeicherten Daten abgleichen“.

Die Anrufer kennen die meisten eurer persönlichen Daten – bis auf die IBAN. Die wollen sie euch im Laufe des Gesprächs entlocken.

Zuerst nennen sie euch – zur Datenüberprüfung – den Namen, die Adresse, eure E-Mail-Adresse und oft sogar das Geburtsdatum.

Sie behaupten dann, auch eure Kontonummer zu haben, diese aber aus Datenschutzgründen am Telefon nicht nennen zu dürfen. Zur Kontrolle sollt ihr ihnen die IBAN nun vorlesen.

Wenn ihr eure Daten nicht bestätigen wollt oder fragt, woher sie diese überhaupt haben, versuchen sie es zuerst mit Druck („Teures Abo läuft sonst 1 Jahr!“) und legen schließlich auf.

Wenn sie euch bis dahin in der Leitung gehalten haben, bieten sie euch einen Deal an, mit dem ihr sicherer aus der Abo-Falle kommt: Wenn ihr ein Kurz-Abo über 3 Monate abschließt, beendet sich das von selbst und ihr erspart euch einen komplizierten Rechtsstreit.

An der ganzen Geschichte ist nichts dran. Die Betrüger wollen zuerst eure Daten und schließen dann für euch ein Abo ab, sobald sie die Kontonummer haben. Die angebliche Bestätigung haben sie während der Datenabfrage aufgenommen, indem sie Fragen so stellen, dass ihr mit Ja antwortet.

Falls ihr nach so einem Gespräch eine Rechnung oder Zahlungsaufforderung bekommt, solltet ihr nicht zahlen und euch stattdessen etwa eine Online-Rechtsberatung bei yourXpert holen, um diesen Betrug wirksam zu unterbinden.

Unser Tipp: +31613540117 blockieren – und am besten gleich ganz Holland

Während ihr bei iPhone jede Nummer einzeln sperren müsst, könnt ihr bei Android mit Apps ganze Vorwahlbereiche blockieren.

Ihr könnt ganz Holland im Telekom-Festnetz sperren. Dazu ruft ihr im Browser das

Telefoniecenter auf und tragt die Ländervorwahl +31 dann in die Sperrliste ein.

Auf ähnliche Weise könnt ihr in der Fritzbox die Telefonnummer sperren.

