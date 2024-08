Lastenräder im Visier: Das Problem ist größer als befürchtet

Babboe ist wohl kein Einzelfall: Neue Recherchen zeigen, dass Behörden auch andere Hersteller von Lastenrädern unter die Lupe nehmen. Wieder geht es um mögliche Sicherheitsmängel – und erneut könnte es zu Rückrufen und Verkaufsverboten kommen.

Lastenräder: Vogue, Cangoo, Bakfiets im Visier

Die Sicherheitsmängel beim bekannten Lastenradhersteller Babboe waren für viele Besitzer ein Schock. Mehrere Modelle wurden aus dem Verkehr gezogen, die niederländische Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen auf. Wie sich jetzt herausstellt, ist Babboe wohl kein Einzelfall.



Nach Recherchen des niederländischen Senders RTL Nieuws sind auch andere bekannte Marken wie Vogue, Cangoo und Bakfiets ins Visier der Behörden geraten. Die niederländische Behörde für Lebensmittel- und Verbraucherproduktsicherheit (NVWA) bestätigte entsprechende Untersuchungen, ohne die Namen der Hersteller direkt zu nennen. Es habe Beschwerden über Mängel bei Lastenrädern gegeben, die zum Teil während der Fahrt aufgetreten seien.

Die betroffenen Hersteller seien bereits um Auskunft über technische Details und den Umgang mit Kundenbeschwerden gebeten worden, so die NVWA. Die Behörde will nun prüfen, ob es sich um Einzelfälle handelt oder ob tatsächlich weitere Rückrufe wie im Fall Babboe notwendig sind.



Recherchen zufolge soll es unter anderem beim Modell Troy der Marke Vogue Sicherheitsprobleme geben. Eine Mutter berichtete RTL Nieuws, dass der Rahmen ihres Vogue-Fahrrads während der Fahrt gebrochen sei, was zu einem gefährlichen Unfall geführt habe (Quelle: WirtschaftsWoche).

Experten warnen vor Sicherheitsrisiken

Laut Dirk Zedler, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Zukunft Fahrrad, kann vor allem bei billigen Lastenrädern ein erhöhtes Unfallrisiko bestehen. Er warnt vor Ermüdungsbrüchen, die sich oft nicht ankündigen und zu schweren Unfällen führen können. Er empfiehlt, den Rahmen regelmäßig auf feine Risse zu untersuchen und Lastenräder nicht dauerhaft über die empfohlene Gewichtsgrenze hinaus zu belasten.



