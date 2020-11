Der Kaffeevollautomat De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110 bietet komfortablen Kaffeegenuss auf Knopfdruck. Wir werfen einen detaillierten Blick auf den Preisverlauf und zeigen euch, wo ihr den Vollautomat zum Black Friday 2020 besonders günstig ergattern könnt.

De'Longhi Magnifica S ECAM: Jetzt besonders günstig zum Black Friday 2020

Die Zubereitung eines guten Espresso hängt von vielen Faktoren ab. Neben klarem Wasser und aromareichen Bohnen spielt die Güte der Kaffeemaschine, bezeihungsweise des Kaffevollautomaten, eine entscheidende Rolle.

Mit der Magnifica S ECAM-Serie bietet De'Longhi einen leicht zu nutzenden Vollautomaten, mit dem auch Anfängern ein hervorragender Kaffee gelingt. Die De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B verzichtet dabei auf komplizierte Einstellungsmöglichkeiten, die die luxuriöseren Modelle der Herstellers bieten und konzentriert sich auf das Wesentliche. Dabei bleibt er kompakt und äußerlich unauffällig. So kann der Vollautomat auch in Küchen genutzt werden, in denen nur wenig Platz verfügbar ist.

De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B

Wenn wir uns den Preisverlauf von November 2019 bis November 2020 auf idealo ansehen, fällt Folgendes auf:

Die De'Longhi Magnifica S ECAM 22.110.B zeigt sich, bis auf wenige Ausnahmen, preisstabil. Der UVP bei Markteinführung lag bei 289 Euro. Der Preis zum Black Friday 2020 liegt aktuell bei günstigen 237,99 Euro.

Am 24. Juli 2020 gab es auf idealo einen „Preissturz“ auf 155,60 Euro – ob es sich hier um einen Preisfehler handelte, ist heute nicht mehr nachvollziehbar. Der Corona-Lockdown scheint sich insgesamt nicht wesentlich auf den Preis ausgewirkt zu haben. Auch zum Amazon Prime Day 2020 blieb ein Schnäppchen aus.

