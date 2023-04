Plug‑in-Hybride sind auf dem absteigenden Ast. Nicht nur beim Umweltbonus gehen sie inzwischen leer aus, auch technisch liegt bei den deutschen Herstellern einiges im Argen. Denn mit rein elektrischer Mini-Reichweite kommen viele Modell wie eine Mogelpackung daher. Chinas größter Autobauer beweist aber, dass es auch anders geht.

BYD beweist: Plug‑in-Hybride können viel mehr

BMW, Mercedes oder VW, das macht so schnell keiner nach: BYD hat im Rahmen der Shanghai Auto Show das neue Model Chaser 07 vorgestellt. Der Name mag noch nicht aussagekräftig sein, dafür aber die Angaben zu dem neuen Plug‑in-Hybrid: Der Chaser kommt auf eine rein elektrische Reichweite bis 121 oder bis zu 200 km nach chinesischem NEDC-Prüfverfahren.

Auch wenn man im Vergleich zum WLTP-Wert noch einige Kilometer abzieht, kommt die Konkurrenz da nicht hinterher. Nennreichweiten von bis 80 km, die im Realbetrieb kaum je erreicht werden, sind die Norm. Mehr brauchte es hierzulande nicht, um sich die Förderung zu sichern – und mehr haben die Autobauer auch nicht geliefert.

Beim Chaser handelt es sich um eine Limousine, die auf der gleichen Plattform steht wie der BYD Han, das Elektro-Flaggschiff der chinesischen Marke. Mit einer Länge von 4,98 m und einem Radstand von 2,9 m kann sich der Plug‑in-Hybrid durchaus sehen lassen:

Anders als die vollelektrische Limousine siedelt BYD den Chaser 07 aber eher in der Mittelklasse an. Umgerechnet verlangt der Hersteller rund 33.000 Euro. Für deutlich weniger werden da schon zwei andere Modelle angeboten, zumindest in China: BYD will Dolphin und Seal, beides reine E-Autos, aber noch dieses Jahr nach Deutschland bringen.

Es gibt noch mehr chinesische Modelle, vor denen sich die Traditionshersteller in Acht nehmen sollten:

E-Autos aus China: Keine klassischen China-Schnäppchen! Abonniere uns

auf YouTube

BYD-Hybrid für Deutschland? Die Chancen stehen schlecht

Bei all den Vorzügen, die der chinesische PHEV hat, ist es allerdings unwahrscheinlich, dass es das Modell auch nach Deutschland schafft. In China soll der Chaser 07 im dritten Quartal an den Start gehen. Hierzulande hat das Ende des Umweltbonus für Hybride jedoch das Interesse stark abgekühlt. Die Chance ist nicht groß, dass eine Markteinführung sich lohnen würde.