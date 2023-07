Der Skandal um Deye-Wechselrichter für Balkonkraftwerke zieht weiter seine Kreise. Das chinesische Unternehmen hat nicht nur bei diversen Modellen ein sicherheitsrelevantes Relais weggelassen, sondern bei neueren Modellen sogar Fake-Relais eingebaut, um den Schein zu wahren. Genau das wurde jetzt mit einer Untersuchung bewiesen.

Deye-Wechselrichter mit Fake-Relais

Als der Deye-Skandal langsam Fahrt aufnahm und immer mehr Informationen durchgesickert sind, hat das chinesische Unternehmen dem Solar-Experten und Namensgeber des Balkonkraftwerks Holger Laudeley einen neuen Wechselrichter zur Verfügung gestellt. Dieser sollte mit einem Relais ausgestattet sein, welches den Normen in Deutschland entspricht. Laudeley hat nach dem Öffnen des Wechselrichters tatsächlich ein Relais entdeckt, dieses hat aber nicht geklickt, als es auslösen sollte. Deswegen hat er es zu einer Untersuchung eingeschickt und seine Vermutung hat sich bestätigt. Es handelt sich um einen Fake. Ab Minute 11:15 geht es um das Thema:

Tatsächlich ist in dem „neuen und kompletten“ Deye-Wechselrichter ein Kurzhub-Releais verbaut, welches kaum hörbar klickt, doch es ist gar nicht angeschlossen. Bei der Untersuchung hat sich nämlich gezeigt, dass Deye das Relais an der Unterseite überbrückt hat und es gar nicht zum Einsatz kommt, obwohl es eingebaut ist. Vermutlich wollte das chinesische Unternehmen so beim Röntgen oder einfachen Zerlegen nicht auffallen, obwohl die Norm in Deutschland wieder nicht erfüllt wird.

Deye-Wechselrichter werden nachgerüstet

Dass das chinesische Unternehmen absichtlich versucht hat, die deutschen Behörden und Kunden zu täuschen, dürfte spätestens jetzt klar sein. Zunächst mit dem fehlenden Relais und dann mit einem Relais, das gar nicht angeschlossen ist. Entsprechend genau werden die Behörden auf die Nachrüstlösung schauen müssen, die Deye anbieten möchte. Es soll ein vorgeschaltetes Relais geben, mit dem der Wechselrichter alle Normen in Deutschland erfüllen soll. Bis dahin müssen alle Deye-Wechselrichter abgeschaltet werden.

