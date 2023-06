Bei E-Autos denken die meisten wohl zuerst an Tesla. Auch VW hat sich unter Elektro-Fans einen Namen gemacht. Chinesische Hersteller trumpfen immer mehr auf. An Citroën werden wohl aber nur die wenigsten direkt denken. Mit einem neuen E-SUV soll sich das ändern – doch der geplante Stromer bringt ein großes Problem mit.

E-SUV von Citroën: Franzosen wollen 2025 mit neuem E-Auto durchstarten

Bei Stellantis spielen E-Autos schon längst eine große Rolle. Doch bei der französischen Marke Citroën ist der Impuls bisher noch kaum angekommen. Im Pkw-Bereich fährt der C4 Electric mit seinen Varianten allein auf weiter Flur. Dabei soll es nicht bleiben: Unter dem Codenamen CR3 – die 7 war sicher schon vergeben – bahnt sich ein neues, vollelektrisches Kompakt-SUV an.

Details zu dem Kompakt-Stromer sind noch spärlich. Klar ist bisher nur, dass Stellantis, der Dachkonzern hinter Marken wie Citroën, Opel oder Fiat, 160 Millionen Euro in sein Werk in Rennes investieren will. Dort soll unter anderem eine eigene Batterieproduktion hochgezogen werden. Das Kompakt-SUV soll dann 2025 auf den Markt kommen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Grundlage des neuen E-Autos soll die neue STLA Medium Plattform werden. Viel über das Grundgerüst des Stromers ist damit noch nicht bekannt. In vorigen Präsentationen hatte Stellantis aber unter anderem bereits verraten, dass die Plattform Batteriegrößen zwischen 87 und 104 kWh erhalten soll. Die Fahrzeuge auf Basis von STLA Medium sollen demnach der Premium-Klasse zugeordnet sein.

Nicht nur Stellantis muss sich bei der starken Konkurrenz aus China etwas einfallen lassen:

Achtung beim Preis: CR3 wird teuer

Der Reuters-Meldung zufolge wird der CR3 den aktuellen C5 Aircross beerben. Das Mittelklasse-SUV wird als Benziner, Diesel und Hybrid angeboten. Für den Nachfolger ist Stellantis-Chef Carlos Tavares zufolge nur ein reiner Elektro-Antrieb vorgesehen.

Bitter dürfte diese Entscheidung vor allem für preisbewusste Citroën-Kunden sein. Denn der bisherige C5 ist ab unter 37.000 Euro zu haben. Mit der zu erwartenden Premium-Ausrichtung des Elektro-Nachfolgers dürfte der CR3 sich in ganz anderen Spähren bewegen. Dabei hat Citroën mit dem ë-C4 X zuletzt den anderen Weg eingeschlagen und einen echten Preiskracher unter den europäischen E-Autos im Angebot.