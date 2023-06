Der Sommer ruft, die Fahrrad-Saison ist da. Gerade rechtzeitig sinken die Preise von ihren Corona-Hochs wieder abwärts. Zweiradfans sollten jetzt nicht mehr lange zögern und bei Schnäppchen zuschlagen. Wir verraten, bei welchen Rädern ihr auf besonders gute Preise hoffen dürft – und warum Kunden schnell sein sollten.

Rennrad und Mountainbike günstiger: Rabatte locken für Sport-Radler

Für leidenschaftliche Radfahrer wie Gelegenheitscruiser gehen schwere Zeiten zu Ende: In den vergangenen Jahren waren E-Bikes, Rennräder, Fixies, Mountainbikes und Lastenräder so teuer wie kaum je zuvor. Doch der Wind hat sich gedreht. Käuferinnen und Käufer können sich jetzt wieder über attraktive Angebote freuen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des Preisvergleichportals Idealo für den Spiegel. Demnach sind vor allem zwei Kategorien inzwischen wieder richtig attraktiv für Käufer, weil die Preise im Mai verglichen mit dem Vorjahr deutlich gefallen sind:

Rennräder: - 7 Prozent

Mountainbikes: - 16 Prozent

Auf den ersten Blick klingt eine Ersparnis von sieben beziehungsweise 16 Prozent noch gar nicht so spannend. Aber einerseits handelt es sich dabei um den durchschnittlichen Preisverfall. Ihr könnt also noch viel attraktivere Angebote finden.

Andererseits sind Rennräder und Mountainbikes explizit auf die besonderen Anforderungen abgestimmt. Entsprechend höher sind oft die Preise und schon ein kleiner Rabatt kann euch Hunderte Euro sparen.

Keine Erholung bei E-Bikes? Noch ist es nicht soweit

Citybikes und E-Bikes im Allgemeinen sind laut Idealo-Auswertung teurer geworden. Im Vorjahresvergleich haben die Pedelecs noch einmal 15 Prozent zugelegt. Lastenräder seien hingegen sehr preisstabil.

Über alle Kategorien hinweg hat sich das Angebot verbessert. Es steht also mehr Auswahl zur Verfügung, nachdem es lange schwer war, an ein Rad zu kommen. Bei Citybikes zählt Idealo ein Plus von 24 Prozent, bei E-Bikes 33 Prozent. Die Auswahl an Rennrädern habe sogar um 64 Prozent zugenommen (Quelle: Idealo via Spiegel).

Das ist auch der Grund, warum viele Händler jetzt mit attraktiven Angeboten locken: Die Lager sind zum Bersten voll, die Ware muss weg. Auch die Hersteller geben inzwischen direkte Rabatte, weil die Kauflaune nachgelassen hat. Laut Marcus Diekmann vom bekannten deutschen Hersteller Rose hat zudem das kalte Frühjahr der Branche nicht gutgetan.

Neues Fahrrad: Schnäppchenjäger müssen schnell sein

Zumindest dieses Problem hat sich inzwischen erledigt. Das Sommerwetter sorgt wieder für mehr Interesse. Daher sollten Kunden jetzt schnell sein, wenn sie die Rabatt-Situation nutzen wollen, meint Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrie-Verbands (ZIV): „Wer noch kein Rad hat, sollte jetzt zuschlagen.“ Denn die aktuelle Rabattschlacht sei schnell zu Ende, sobald die Lager wieder leerer werden.