Samsungs neues Galaxy A52 (5G) und A72 könnt ihr jetzt günstig kaufen. Die neue A-Serie gibt es ab sofort bei MediaMarkt – wir zeigen euch die besten Angebote.

Das Warten ist vorbei: Mit dem Galaxy A52 und A52 5G hat Samsung im März gleich zwei neue Nachfolger für das beliebte Galaxy A51 vorgestellt und gleich in den Handel gebracht. Bei MediaMarkt bekommt ihr das günstigste Modell jetzt ab 339,99 Euro inklusive Versand. In Sachen Speicher stehen euch zu diesem Preis 128 GB bereit. Wer mehr benötigt, bekommt die 256-GB-Variante für 409 Euro, ebenfalls inklusive Versand. Damit richtet sich Samsung vor allem an alle Interessenten, die eine starke Ausstattung wünschen, aber nicht den Premium-Preis des neuesten Flaggschiff-Modells ausgeben wollen.

Samsung Galaxy A52 (128 GB)

Galaxy A52 und A52 (5G) zum besten Preis

Auf Highlight-Features wie IP67, Fingerabdrucksensor und Quad-Kamera muss aber nicht verzichtet werden: Alle Galaxy A52-Modelle überzeugen mit einem 64-MP-Hauptsensor und optischer Bildstabilisierung, die man sonst nur im Premium-Bereich bekommt. Wer vor allem Wert auf 5G-Unterstützung legt, geht ebenfalls nicht leer aus: Ab 419,99 Euro bekommt ihr das Galaxy A52 5G auch bei MediaMarkt zum aktuellen Bestpreis. Zur genauen Ausstattung zählen dabei:

Android 11

6,5-Zoll-Display

Super AMOLED, FHD+

2.400 x 1.080 Auflösung

128 GB / 256 GB interner Speicher

bis zu 1 TB via micro-SD-Speicherkarte erweiterbar

6 GB / 8 GB RAM

4.500 mAh Akkukapazität

IP67-Schutz

SDM750G / SDM720G Prozessor

64 MP Weitwinkel-, 12 MP Ultraweitwinkel, 5 MP Makro-, 5 MP Bokeh-Kamera

Dual-SIM (nano-SIM)

Alle A52- und A52 5G-Modelle stehen euch in verschiedenen Farbvarianten zur Verfügung – welches Modell euch am besten gefällt, findet ihr direkt in der passenden Angebotsübersicht bei MediaMarkt heraus.

Samsung Galaxy A52 5G (128 GB)

Samsung Galaxy A72 unter 450 Euro kaufen

Alternativ bekommt ihr bei MediaMarkt auch das neue Samsung Galaxy A72 als Mittelklasse-Smartphone zu einem starken Preis und etwas größerem Display als beim A52 und A52 5G. Der Rest der Ausstattung ist ähnlich – wer also vor allem Wert auf die Größe des Smartphones legt, ist hier mit einem 6,7-Zoll-AMOLED-Display bestens bedient. Das günstigste Angebot startet bei 435,99 Euro – lediglich die Farbvariante in „Awesome Violet“ kostet einen Aufpreis von 10 Euro.

Beim Galaxy A72 verzichtet ihr komplett auf den 5G-Support, bekommt dafür aber eine satte Ausstattung mit 5.000-mAh-Akku, 6 GB RAM, Octacore-Prozessor und Quad-Kamera mit 3-fachem optischen Zoom. Ein hohes Maß an Details bietet gleichzeitig die 5-MP-Makro-Kamera samt Bokeh-Effekt. Weitere Details zu allen Farbmodellen sowie weiterem Zubehör, findet ihr direkt bei MediaMarkt.

Samsung Galaxy A72 (128 GB)

Zu allen Galaxy A-Modellen bei MediaMarkt

