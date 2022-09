Mit den steigenden Gas- und Strompreisen lohnt es sich, einmal einen Blick auf eure Heizung zu werfen. Gerade hier könnt ihr nämlich richtig viel Geld sparen, wenn ihr smarte Thermostate einsetzt. Passend dazu hat der Smart-Home-Fachhändler Tink gerade diverse Starter-Sets massiv im Preis gesenkt und gibt zudem eine Energiespar-Garantie. Wir fassen die besten Angebote zusammen.

Tado Heizkörperthermostat Facts

Smarte Heizkörper-Thermostate von Tado, Bosch, Netatmo & Co. günstig kaufen

Winter is coming – wer hätte gedacht, dass dieser Satz einen auch in der Realität einmal das Fürchten lehren wird. Doch das muss er nicht, denn mit smarten Heizkörper-Thermostaten könnt ihr eure Heizung ganz einfach per App steuern und dabei auch bares Geld sparen. Heizung und Warmwasserbereitung machen etwa 79 Prozent des gesamten Energieverbrauchs eines Haushalts aus – wer da die nächste Nebenkostenabrechnung fürchtet, kann mit Smart-Home-Gadgets von Bosch, Tado, Netatmo und Homematic jederzeit nachrüsten (Aktion bei Tink ansehen). Egal ob für klassische Heizkörper oder die Fußbodenheizung – mit den passenden Heizkörper-Thermostaten lassen sich bis zu 31 Prozent der Heizkosten sparen.

Heizkosten sparen einfach gemacht: Mit smarten Heizkörper-Thermostaten

Wir haben die Preise bei Tink genauestens unter die Lupe genommen und zeigen euch folgend die besten Angebote für smarte Heizthermostate von Bosch, Tado und Co.

Per Smartphone-App den Verbrauch immer im Blick (Bildquelle: Tado)

Dabei ist der Wechsel einfach und schnell gemacht: Aktuell gibt es das Tado Starter-Kit V3+ für reduzierte 119,95 Euro statt 139,99 Euro UVP (bei Tink ansehen). Wenn es etwas größer sein soll, gibt es auch von Bosch ein Starter-Set, allerdings mit 8 Thermostaten für eine große Wohnung oder ein Haus für 619,95 Euro statt 739,55 Euro UVP (bei Tink ansehen). Bei beiden Sets müsst ihr lediglich eure alten Thermostat-Köpfe abschrauben und die smarten Heizkörper-Thermostate anschrauben – ohne Bohren oder Entlüften. Anschließend lässt sich eure Heizung nicht nur via App, sondern auch per Sprachbefehl bedienen.

Die Raumtemperatur misst Tado dabei automatisch und passt sie entsprechend ausgewählten Vorlieben an. Zu den weiteren smarten Features zählen außerdem Geofancing, Multi-Room-Control und ein automatisches Einbeziehen der Wettervorhersage.

tado Smartes Heizkörper-Thermostat Starter Kit V3+ Statt 139,99 Euro UVP: Smartes Heizthermostat-Starterset. Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Homekit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2022 13:52 Uhr

Bosch Smart Home - Starter Set Heizung II mit 8 Thermostaten Statt 739,55 Euro UVP: Smartes Heizkörper-Thermostat mit 8 Thermostaten. Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Home. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2022 13:53 Uhr

Smarte Fußbodenheizung bei Tink: Keine Angst mehr vor hohen Stromkosten

Smarte Thermostate gibt es natürlich auch für die Fußbodenheizung (Bildquelle: Tado)

Das Pendant dazu – für alle mit Fußbodenheizung – gibt es mit dem smarten Tado-Thermostat für ebenfalls reduzierte 119,95 Euro statt 139,99 Euro UVP (bei Tink ansehen). Auch hier erkennt Tado von selbst wie gut euer Raumklima ist, warnt rechtzeitig vor zu trockener Luft und nimmt Störungen in eurem Heizsystem wahr. Selbst wenn ihr nicht zu Hause seid, könnt ihr mit den smarten Thermostaten auch von unterwegs alles jederzeit nach euren Vorlieben einstellen, prüfen oder automatische Zeitpläne einrichten. Tado erkennt sogar, ob ein Fenster geöffnet ist, während ihr heizt und warnt euch so vor zusätzlichen Kosten.

tado Smartes Thermostat für Heizthermen und Fußbodenheizungen Statt 139,99 Euro UVP: Smartes Thermostat für Fußbodenheizungen. Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home und Apple Homekit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 01.09.2022 13:57 Uhr

Weitere Thermostat-Sets für Heizkörper und Fußbodenheizung im Angebot

Bei Tink bekommt ihr aktuell viele weitere Thermostat-Kits zum reduzierten Preis. Alle Angebote gelten dabei solange der Vorrat reicht und nur noch bis zum 19 September:

Alle Thermostat-Modelle sorgen dafür, dass nur die Energie verbraucht wird, die auch benötigt wird – so spart ihr letztlich Geld und habt die volle Kontrolle bei eurer automatisch eingestellten Wohlfühl-Temperatur. Egal, ob bequem auf der Couch zuhause, im Urlaub oder unterwegs.

Heizkosten sparen oder Geld zurück

Besonderer Clou: Tado garantiert hier sogar deine Ersparnis und erstattet euch den Kaufpreis, falls ihr nicht zufrieden sein solltet oder nicht genug Energie gespart habt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.