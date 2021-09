Wer nach Kopfhörer, Headset oder Lautsprecher sucht, kann bei MediaMarkt aktuell ordentlich sparen. Im Online-Shop sichert ihr euch für kurze Zeit Rabatt auf ausgewählte JBL-Geräte. Wir haben für euch drei ausgesucht, die sich besonders lohnen.

JBL Facts

Die Auswahl an Kopfhörern ist groß: In-ear, Over-ear, On-ear, Noise Cancelling, Bluetooth oder doch mit Kabel? Entscheidend ist dabei neben Qualität und Performance vor allem das persönliche Tragegefühl und Komfort. In-ear-Kopfhörer lohnen sich so vor allem dann, wenn ihr schnell und jederzeit flexibel Sound hören möchtet, ohne unterwegs zu viel Platz für große Kopfhörer hergeben zu müssen. Schnell in der Hosen- oder Jackentasche verstaut sind beispielsweise die JBL Live Pro Plus In-ear Kopfhörer mit praktischer Ladebox.

JBL Live Pro Plus In-ear-Kopfhörer reduziert

Silikon-Ohrstöpsel passen sich genau eurer Ohrform an und bieten gleichzeitig bis zu 28 Stunden Akkulaufzeit für Musik, Telefonate oder Sound zu euren Serien-Streams unterwegs. Wer vor allem beim Sport auf die kabelfreie Bluetooth-Variante setzt, profitiert gleichzeitig von IPX4 – dank der zertifizierten Wasserdichtheit können Schweiß, Spritzwasser oder Nebel euren JBL-Kopfhörern nichts anhaben. Umgebungsgeräusche werden automatisch unterdrückt oder alternativ via Smart Ambient verstärkt, die Wahl liegt ganz bei euch. Mit dem aktuellen MediaMarkt-Deal könnt ihr nichts falsch machen und sichert euch bis zum 31.10.2021 die JBL Live Pro Plus in Schwarz für reduzierte 153,99 Euro statt 179 Euro.

Zur Ausstattung zählen:

Adaptives Noise Cancelling (Smart Ambient)

20 - 20.000 Hz

True-Wireless (Bluetooth 5.0)

Rauschunterdrückung

Integriertes Mikrofon

Kabelloses Laden (2h via Ladestation)

JBL Live Pro Plus, In-ear Kopfhörer Bluetooth Schwarz

JBL Quantum 800 Over-ear-Headset unter 200€

Wer Over-ear-Kopfhörer bevorzugt und nach einem neuen Headset für Gaming sucht, wird mit den JBL Quantum 800 fündig. MediaMarkt senkt dabei den Preis von 199 Euro auf 175,99 Euro – dafür bekommt ihr ein Over-ear-Headset, das speziell für lange Zock-Sessions konzipiert wurde: Ihr habt die Wahl zwischen kabelgebundener Signalübertragung oder kabellosem Bluetooth-5.0-Audio. Für ein immersives Spieleerlebnis sorgt JBLs Dual Surround Sound, mit dem jede Sequenz präzise und realistisch übertragen wird und einen echten Wettbewerbsvorteil im Gameplay bringen kann.

JBL verspricht außerdem eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden bei einer Ladezeit von nur 2 Stunden. Das Modell lohnt sich vor allem für diejenigen, die Wert auf hochwertige Ohrmuscheln legen – die JBL Quantum 800 haben Ohrpolstern aus von Leder ummanteltem Memory-Schaum, bieten so den bestmöglichen Tragekomfort beim Gaming.

Die wichtigsten Features auf einen Blick:

Dual Surround Sound

Noise Cancelling

Lautstärke- und Balance-Regelung

Headset-Funktion (integriertes Mikrofon)

Stummschaltung

kompatibel mit allen Gaming-Plattformen

Kabellos (Bluetooth 5.0) und kabelgebunden

20 - 40.000 Hz

drehbare Ohrmuscheln

32 Ohm

30 mW maximale Eingangsleistung

JBL Quantum 800, Over-ear Gaming Headset Bluetooth Schwarz

JBL Flip 5 Bluetooth-Lautsprecher günstig kaufen

Auch in der Kategorie Lautsprecher gibt es ein empfehlenswertes Angebot. Mit dem JBL Flip 5 sichert ihr euch einen Bluetooth-Speaker für reduzierte 96,99 Euro statt 129 Euro. Neben einer handlichen Größe, dank der die Bluetooth-Box schnell verstaut ist, müsst ihr euch beim Flip 5 keine Sorgen um Badeunfälle machen. Dank IPX7 ist der Lautsprecher wasserdicht und hält auch einer Wassertiefe von bis zu einem Meter stand. Mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit ist für ausreichend Sound für sämtliche Outdoor-Aktivitäten gesorgt – egal ob zum Balkon-Chillen, auf der Garten- und Pool-Party oder unterwegs.

Zu den weiteren Features gehören:

65 - 20.000 Hz

4.800 mAh

20 Watt

JBL PartyBoost-kompatibel

robustes Gummigehäuse

inklusive USB-C-Kabel

JBL Flip 5 Bluetooth Lautsprecher, Schwarz, Wasserfest

Weitere Details und JBL-Angebote findet ihr direkt auf der Angebotsseite von MediaMarkt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).