Krankheiten frühzeitig erkennen: Body Scan von Withings sorgt für smarte Revolution

Ist das die Waage der Zukunft? Mit präzisen Analysen, einem klinisch validierten EKG und vielen weiteren Highlights bietet die neue Body Scan Waage von Withings den ultimativen Körper-Check-up. Wir haben uns die smarte Premium-Waage näher angesehen.

Withings Body Scan: EKG & Körperanalyse in einem Gerät

Stellt euch vor, ihr könntet jeden Morgen nicht nur euer Gewicht, sondern auch eure Herzgesundheit, Körperzusammensetzung und sogar Nervenaktivität mit nur einem Gerät checken. Genau das macht die neue Body Scan Waage von Withings möglich und bringt damit ein echtes Multitalent für euer Badezimmer. Die smarte Waage ist ab sofort für 399,95 Euro direkt bei Withings erhältlich. Ihr könnt dabei zwischen den Farbvarianten „Black“ oder „White“ wählen.

Bildquelle: Withings

Die neueste Innovation von Withings verspricht euch nicht nur durchweg genaue Gewichtsdaten mit einer beeindruckenden Präzision bis auf 50 Gramm, sondern weit mehr als eine Standardwaage: Dank fortschrittlicher Multifrequenztechnologie im Bereich der bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) liefert euch die Body Scan eine umfassende Darstellung eurer Körperkomposition, einschließlich spezifischer Daten zu Fett- und Muskelanteilen in jedem einzelnen Körperteil. Dadurch könnt ihr beispielsweise euer Training noch besser auf eure Bedürfnisse abstimmen oder Fitnessziele verfolgen.

Herzgesundheit und Nerven scannen lassen

Aber nicht nur für Fitness-Ambitionierte lohnt sich das smarte Gadget: Die Body Scan Waage misst auch eure Herzfrequenz, Pulswellengeschwindigkeit und bietet ein 6-Kanal-EKG zur Erkennung von Vorhofflimmern. Damit eine umfassende Beurteilung eurer Herz-Kreislauf-Gesundheit, die euch dabei hilft, Risiken frühzeitig zu erkennen.

Durch Analyse der Füße ist die Withings Body Scan außerdem in der Lage, Frühzeichen peripherer autonomer Neuropathien zu identifizieren und zu verfolgen. Was bedeutet das? Die Waage beurteilt hier die Nervengesundheit eurer Füße durch die Stimulierung der Schweißdrüsen und liefert so einen entscheidenden Vorteil für alle, die auf die Gesundheit ihrer Nerven achten und die ersten Anzeichen von Diabetes abhängigen Erkrankungen so früh wie möglich erkennen möchten.

Gesundheits-Checks für bis zu 8 Personen

Bildquelle: Withings

Mit der Erkennung für bis zu acht Benutzer ist die Withings Body Scan ideal für Mehrpersonen-Haushalte oder die ganze Familie. Hinzu kommt eine kinderleichte Einrichtung und eine automatische Synchronisierung mit der Withings App, in der ihr alle eure Daten und Fortschritte bequem verfolgen könnt. Unterstützt werden zudem verschiedene Benutzermodi – darunter Standard, Athlet, Schwangerschaft und Baby, um eure Gesundheitsüberwachung noch besser zu personalisieren.

Viele Smart-Home-Highlights in einem Gerät

Der Clou? Neben all den Gesundheitsfeatures bietet euch die smarte Waage auch täglich aktualisierte Wettervorhersagen und Luftqualitätsberichte – direkt beim Wiegen. Zudem punktet sie mit einem ansprechenden und eleganten Design und einem 3,2 Zoll hochauflösenden Farbdisplay. Beim Kauf der Waage erhaltet ihr zusätzlich drei Monate kostenfreien Zugang zu Withings+, einem Premium-Service, der euch mit weiteren hilfreichen Programmen, Workouts und Rezepten versorgt.

Bildquelle: Withings

Für wen lohnt es sich?

Withings setzt mit der Body Scan Waage neue Maßstäbe in Sachen Gesundheitsüberwachung zu Hause. Ob ihr Fitnessbegeisterte, gesundheitsbewusste Menschen oder einfach nur Technikfans seid – dieses Gerät bringt eure tägliche Routine auf ein neues Level und lohnt sich vor allem, wenn ihr nach neuer Motivation sucht und eure Gesundheit mit einem platzsparenden und smarten Gadget im Blick halten möchtet.

Die Highlights im Überblick:

Präzise Gewichtsmessungen

Segmentale Körperanalyse

Umfassende Herzgesundheitsbewertung (6-Kanal-EKG)

(6-Kanal-EKG) Nervengesundheitsbewertung

Multi-Benutzer-Erkennung (bis zu 8)

(bis zu 8) Vielseitige Modi

inkl. 3 Monate Withings+ Zugang

Tägliche Wettervorhersagen

Welche Alternativen zu Withings Body Scan?

Alternativ findet ihr bei Withings weitere spannende Gesundheits- und Fitness-Gadgets wie beispielsweise die Withings Body Comp Waage zum aktuell reduzierten Preis von 149,95 Euro statt 189,95 Euro – wer ein kleineres Budget hat, bekommt damit dennoch einen leistungsstarken Check-up für besseres Gesundheitstracking inklusive Herz-Kreislauf-Messung.

Im Vergleich zur Withings Body Scan verfügt die Body Comp allerdings nicht über das klinisch validierte 6-Kanal-EKG und die segmentale Analyse eurer Körperzusammensetzung – wer darauf verzichten kann, findet mit der Body Comp eine smarte Alternative im ebenfalls schicken Design.

Elegante Withings Scan Watch Light Smartwatch

Wer es noch mobiler möchte, sollte einen Blick auf die Withings Scan Watch Light werfen: Die Smartwatch bietet euch eine Kombination aus Aktivitätstracker, Schrittzähler, Schlafqualitäts-Index, HF-Zonen beim Workout sowie praktische Herzkohärenzübungen. Für Frauen gibt es außerdem Highlights wie einen Zyklustracker und ein zugehöriges Symptomprotokoll. Zu den weiteren Features zählen außerdem:

30 Tage Akkulaufzeit (wiederaufladbar)

Gorilla-Glas

Wasserdicht bis 5 ATM

HealthSense Betriebssystem

Graustufen-OLED-Display

Die Withings Scan Watch Light bekommt ihr zum aktuellen Tiefpreis von 199,95 Euro statt 249,95 Euro und ein Monat Gratiszugang zu Withings+.

