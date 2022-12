Deutschland kurz nach der Wiedervereinigung. Ein Film kommt in die Kinos und wird zum absoluten Kult – Manta Manta. Über 30 Jahre später rollt jetzt die Fortsetzung ungebremst auf und zu. Der erste Trailer vermittelt schon mal einen ersten Vorgeschmack und beweist, dass Til Schweiger es ernst meint und keine halben Sachen macht.

Eigentlich hätte wohl niemand mit einer Fortsetzung eines solchen „Klassikers“ gerechnet oder ihn ehrlicherweise vielleicht auch gebraucht, nun aber kommt „Manta Manta – Zwoter Teil“ tatsächlich nächstes Jahr in die deutschen Kinos. Bereits am 30. März 2023 soll es so weit sein. Immerhin, Spekulationen gab es ja schon seit Jahren zu Manta Manta 2.

Manta Manta 2: Teaser-Trailer zeigt gealterte Helden und frischen Nachwuchs

Einen ersten Gruß aus der Produktionsküche gibt es jetzt mit dem Teaser-Trailer zum neuen Film. Viel bietet dieses Amuse-Gueule aber noch nicht. Immerhin sehen wir Bertie (Til Schweiger) und Uschi (Tina Ruland) wieder vor der Kamera vereint. Doch auch der Nachwuchs gesellt sich hinzu und staunt über ihnen ein unbekanntes Gefährt. Kenner haben ihn natürlich sofort erkannt, der mit einem Mattig-Breitbau getunte Opel Manta des ersten Teils – Gänsehaut pur.

Manta Manta Zwoter Teil – Trailer Deutsch

Star-Ensemble des deutschen Kinos

Vielmehr wollen wir zur Handlung aber nicht verraten. Aber einst ist klar: Til Schweiger meint es ernst. Der übernimmt nämlich für den zweiten Teil auch gleich die Rolle der Regie und versammelt eben nicht nur uns schon bekannte Charaktere, neben Tina Ruland wird beispielsweise auch Michael Kessler in seiner Paraderolle des „Klausi“ dabei sein, sondern auch zahlreiche weitere Stars. Mit dabei die Schweigertöchter Emma und Luna, zudem Moritz Bleibtreu, Wotan Wilke Möhring, Nilam Farooq, Axel Stein und selbst ein Lukas Podolski und Frank Buschmann sollen kurz zu sehen sein. Kurzum: Der Hochadel des aktuellen deutschen Kinos versammelt sich rund um das Kult-Auto der Achtzigerjahre.

Der Klassiker von 1991:

Manta Manta – Trailer

Ob diese Mischung beim Publikum ankommt und ob ein Film über ein heutzutage fast schon wieder vergessenes Auto noch funktioniert? Til Schweiger und sein Ensemble wollen es wissen und es uns im Frühjahr 2023 beweisen – viel Erfolg.