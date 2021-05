Die Rückkehr des Manta hatte Opel bereits angeteasert, jetzt gibt der Autobauer erstmals konkrete Informationen über die Elektroversion preis. Für Fans hat der Opel Manta GSe ElektroMOD einiges zu bieten, doch ist man offenbar nicht darauf aus, viele potenzielle Kunden zu begeistern.

Opel stellt Elektro-Manta vor: Die Rückkehr des Klassikers

Nach einem ersten Teaser im März stellt Opel jetzt die elektrische Version des Klassikers Manta offiziell vor. Neben frischer Farbe und neuer Technik auch abseits des Antriebs setzt man allerdings nicht auf Branchenstandards fürs emissionsfreie Fahren. In mehrfacher Hinsicht entpuppt sich der Elektro-Manta hingegen eher als Wette gegen den Markt. Was genau Opel mit dem Manta plant, ist immer noch unklar.

Nostalgiker finden im Manta GSe ElektroMOD eine optisch bemerkenswerte Hommage an das Kultauto Manta A. Das sportliche Fahrgefühl hat man laut eigenen Angaben beibehalten. Dafür setzt Opel auf einen 108 kW (147 PS) starken Elektromotor mit Heckantrieb. Bei der Gangschaltung bietet man freie Wahl: klassisch-manuelle 4-Gang-Schaltung oder vierten Gang einlegen und der Manta übernimmt automatisch.

Spannend ist die Front: Hier verbaut Opel einen durchgehenden Screen, der das Logo anzeigt, aber auch Nachrichten an die „Außenwelt“ senden kann. Im Innern ist wie beim neuen Mokka das Opel-Pure Panel verbaut, zwei Bildschirme mit 10 und 12 Zoll sollen dem Fahrer alle nötigen Fahrzeug-Informationen liefern. Ein Statement ist die Sound-Ausstattung: Hier hat man eine Bluetooth-Box von Marshall eingebaut, die ordentlichen Sound und satte Bässe liefern sollte.

Der E-Manta hinkt hinter den Möglichkeiten hinterher

Doch bei entscheidenen Features enttäuscht der E-Manta. Mit der 31-kWh-Batterie sollen rund 200 Kilometer Reichweite drin sein, der 9-kW-Charger lädt die Batterie mit Wechselstrom innerhalb von 4 Stunden vollständig. Konkurrenzfähig ist das 2021 nicht. Was also hat Opel mit seinem neuen Manta vor?

Die Antwort auf diese Frage lässt man noch offen. Bisher steht noch nicht einmal fest, ob uns nur Einzelstücke in Form eines Concept Cars erwarten, die nicht in den Verkauf gehen, oder ob Opel zumindest eine limitierte Mini-Serie fertigen will. Entsprechend macht man keine Angaben zum Preis oder einem Marktstart. Laut t3n soll nach der Vorstellung der Markt überprüft werden, bevor man eine Entscheidung fällt.