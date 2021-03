Darauf haben Fans von Opel lange warten müssen: Wie der Autohersteller jetzt mit einem kleinen Teaser angekündigt, wird ein Kult-Auto aus den 70er- und 80er-Jahren als Elektrofahrzeug wieder auferstehen. Einen großen Haken hat die Sache bei näherer Betrachtung aber trotzdem, wie sich zeigt.

Opel Manta kehrt als Elektroauto zurück

Opel möchte einen seiner größten Erfolge als Neuauflage bauen lassen. Der Opel Manta, der in den Jahren 1970 bis 1988 massenhaft produziert wurde und gerade seinen 50. Geburtstag feiern konnte, soll als Elektro-Variante wieder zu haben sein. Als Serienfahrzeug ist der Opel E-Manta dann aber doch nicht geplant. Beim Hersteller spricht man derzeit lieber von einem Vorzeigeprojekt statt von einem in Serie gefertigten Fahrzeug.

Auf einen Namen hat man sich aber schon einigen können. Der neue Manta soll unter der Bezeichnung Opel Manta GSe ElektroMOD produziert werden. Neben einem reinen Elektrobetrieb soll das volldigitale Cockpit überzeugen. In Sachen Sportlichkeit soll das Cockpit laut Opel nicht weniger als „maximale Emotionen ohne Emissionen“ erlebbar machen. Dem Hersteller nach wird das neue Auto sowohl nachhaltig wie auch zukunftssicher. Echte Details zur Ausstattung und Leistung hat Opel aber noch nicht verraten.

Fans der klassischen Variante des Opel Manta dürfte zudem gefallen, dass man sich beim Design stark am Original orientiert hat: „In der Verwandlung zum ElektroMOD zeigt sich zudem, wie zeitlos die Linienführung von 1970 ist. Was vor einem halben Jahrhundert bereits skulptural und schnörkellos war, passt auch heute noch perfekt zur Opel-Designphilosophie“, heißt es in der Ankündigung.

Im Video: So sieht der elektrische Opel Manta aus.

Opels E-Manta: Noch kein Zeitplan öffentlich

Wann genau der elektrische Manta offiziell gezeigt wird, hat der Hersteller noch nicht verraten. Opel zufolge möchte man bis zum Jahr 2024 jede Baureihe elektrifizieren. Hierbei sollen Kunden stets die Wahl haben zwischen vollständig batteriebetriebenen Autos sowie Plug-in-Hybriden.