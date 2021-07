Obwohl sich die Nintendo Switch immer noch verkauft wie geschnitten Brot, hat Nintendo mit dem OLED-Modell just eine neue Version der gefeierten Handheld-Konsole angekündigt. Einen offiziellen Preis für die OLED-Switch gibt es zwar hierzulande noch nicht, trotzdem kann sie schon jetzt bei MediaMarkt & Saturn vorbestellt werden.

Schon seit Monaten brodelte es in der Gerüchteküche, nun ist es endlich offiziell: Nintendos Switch-Familie bekommt Nachwuchs. Am 8. Oktober 2021 startet der Verkauf der Nintendo Switch (OLED-Modell) – der offizieller UVP in den USA liegt bei 349 US-Dollar. Einen Euro-Preis hat Nintendo noch nicht verraten, bei MediaMarkt & Saturn kann die OLED-Konsole dennoch schon vorbestellt werden – und zwar für 399,99 Euro. Verfügbar ist die neue Konsole in den Farben Weiß sowie Neon-Rot/Neon-Blau.

Ob es sich dabei lediglich um einen Platzhalterpreis handelt, oder die Händler schon mehr wissen als wir, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Fakt ist: Wird die Konsole vor dem Stichtag noch günstiger, fällt auch der Preis für die Vorbesteller.

Was hat Nintendo beim OLED-Modell im Vergleich zum Original verändert? Dieses kurze Video fasst die Neuerungen für euch zusammen:

Nintendo Switch OLED-Modell: Besseres Display, gleiche Leistung

Viele hatten gehofft, dass Nintendo der Switch nicht nur ein OLED-Bildschirm spendiert, sondern die Handheld-Konsole auch mit leistungsfähigerer Hardware ausstattet. Dieser Wunsch bleibt jedoch ein Traum. Auch in der neuen OLED-Switch werkeln weiterhin der gleiche Prozessor und die gleiche Menge an RAM.

Dafür hat Nintendo an anderen Stellen nachgebessert. So wird das Dock der neuen Switch etwa einen LAN-Port bieten, das Display der Konsole wächst im Vergleich zum Original von 6,2 auf stolze 7 Zoll an – und auch der Kickstand ist nun deutlich breiter und damit stabiler als der „Plastik-Schnipsel“ der Ur-Konsole. Zudem sollen die Lautsprecher verbessert worden sein.

Was sagt ihr zum geleakten Preis der neuen Nintendo Switch? Hättet ihr erwartet, dass das OLED-Modell deutlich günstiger verkauft wird? Oder findet ihr den Preis für die verbesserte Switch-Konsole mehr als angemessen?