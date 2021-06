MediaMarkt senkt aktuell die Preise auf ausgewählte Braun-Produkte. Wir zeigen euch die Top-Angebote für Mixer, Saftpressen und mehr – damit der Sommer perfekt wird.

Kühle Cocktails, Smoothies, Pesto & mehr

Bei MediaMarkt könnt ihr aktuell ordentlich sparen. Wer mit einem Braun-Produkt liebäugelt oder beispielsweise auf der Suche nach einem neuen Mixer ist, sollte sich die Deal-Seite bei MediaMarkt genauer ansehen. Hier gibt es auf Stabmixer, Zitruspresse und mehr bis zu 21 % Rabatt.

Braun Stabmixer unter 59 Euro

Im Rahmen der MediaMarkt-Aktion bekommt ihr den Braun MQ 3135 Stabmixer mit satten 900 Watt für reduzierte 58,99 Euro statt 74,99 Euro. Im Vergleich zu anderen Modellen sichert ihr euch hier ein echtes Schnäppchen, was Preis und Leistung angeht: Cocktails, Smoothies oder auch frisches Pesto lassen sich mit dem Stabmixer mühelos selbst zubereiten. Der Braun MQ 3135 bietet dafür elf stufenlose und variable Geschwindigkeiten sowie eine Turbo-Taste, mit der sich noch feinere Ergebnisse mixen lassen. Damit gelingt euch zum Beispiel in wenigen Minuten ein perfektes Sorbet aus gefrorenen Früchten oder sättigende Smoothies nach dem Workout. Außerdem lassen sich zahlreiche Zubehörpakete wie Zerkleinerer, Schneebesen, Mix- und Messbecher spielend leicht hinzufügen.

Zu den weiteren Highlights zählen:

spülmaschinenfest

BPA-freier Kunststoffbecher

Edelstahlklingen

inkl. Pürieraufsatz

Braun MQ 3135 BK Stabmixer (900 Watt)

Alternative: Wem 900 Watt Leistung zu wenig sind, findet bei MediaMarkt auch den Braun MQ 9125 XS Stabmixer mit 1.200 Watt und weiterem Zubehör zum reduzierten Preis.

Braun Zitruspresse im MediaMarkt-Sale

Passend zu beiden Stabmixer-Modellen bietet die Braun CJ 3050 BK Zitruspresse die ideale Ergänzung für frisch gepresste Säfte – egal ob als reiner Saft, Zutat für Gerichte oder um kühle Sommergetränke richtig aufzupeppen. Was beim Pressen per Hand oft der nervigste Teil ist, fällt hier komplett weg: Der hochklappbare Auslauf verhindert, dass Saft nachläuft oder nachtropft. Durch Herunterdrücken der Frucht startet ihr die Zitruspresse automatisch und stoppt sie beim Loslassen wieder. Damit lassen sich in wenigen Sekunden auch größere Mengen Zitronen oder Orangen einfach auspressen. Ab sofort könnt ihr euch für kurze Zeit das reduzierte Angebot für 34,99 Euro direkt bei MediaMarkt sichern.

Zu den weiteren Details zählen:

60 Watt

spülmaschinenfest

BPA-freie Teile

einfache Reinigung

Braun CJ 3050 BK Zitruspresse (60 Watt)

Braun-Produkte zum günstigeren Preis

Weitere Top-Gadgets und reduzierte Highlights von Braun findet ihr außerdem direkt auf der folgenden Übersichtsseite von MediaMarkt.

