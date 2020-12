Sony hat für euch ein vorweihnachtliches Geschenk parat. Für kurze Zeit könnt ihr euch auch ganz ohne „PS Plus“-Abonnement in eure liebsten Multiplayer-Games stürzen.

PlayStation: Wozu braucht man PS Plus?

Der Service von Sony bringt einige Vorteile mit sich. Im Abonnement sind sowohl monatliche Gratis-Spiele als auch exklusive Rabatte und 100 GB Cloud-Speicher enthalten. Doch vor allem ermöglicht PS Plus den Online-Multiplayer, der Besitzern der PS4 und PS5 ohne den Abo-Service verwehrt bleibt.

PS5-Besitzer können mit PS Plus derzeit auch die Collection abgreifen. Diese enthält 20 der besten PS4-Spiele, die man dank Sharing stattdessen auch auf die PS4 laden kann, um sie mit der Familie zu teilen. Aber Achtung! Das ist nur erlaubt, solange das im eigenen Haushalt passiert und kein Geld im Spiel ist. Sony hat ein wachsames Auge darauf und hat aus diesem Grund bereits Tausende Accounts gesperrt. Doch nun zurück zum kostenlosen Multiplayer-Wochenende.

Im Dezember spendiert Sony euch ein kostenloses Online-Wochenende, an dem ihr Blockbuster wie FIFA 21, GTA Online, Destiny 2 und Call of Duty auch ohne PS Plus online spielen könnt.

PS Plus: Wann findet das kostenlose Wochenende statt?

Der Startschuss fällt in der Nacht vom 18. auf den 19. Dezember um 0 Uhr morgens. Das Event endet dann am Sonntag, den 20. Dezember, um 23:59 Uhr. In dieser Zeit könnt ihr euch sowohl in Koop-Abenteuern als auch in Mehrspieler-Wettkämpfen austoben.

Wenn keine Gratis-Aktion läuft, kostet PS Plus 8,99 Euro für einen Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für ein ganzes Jahr, wobei letztere Wahl am Ende die besten Konditionen bietet.

Was sagt ihr zu der Aktion? Eine Möglichkeit, den Service mal auszuprobieren, oder seid ihr eh schon Besitzer des Abonnements?