Rewe bietet im Onlineshop einen tollen Gasgrill aktuell mit 40 Prozent Ersparnis im Vergleich zum Herstellerpreis an. Vom Grilleinsteiger zum Profi bietet der Grillfürst Gasgrill G201E für alle ein gutes Rundum-Paket. GIGA hat die Details für euch.

Für 179 Euro bei Rewe: Das ist der Grillfürst Gasgrill G201E

Mit dem ersten Frühlingswetter ist auch die Grillsaison nicht mehr in weiter Ferne und wirft bereits erste Schatten in Form von attraktiven Angeboten voraus. Eines davon hat Rewe in petto mit dem Grillfürst Gasgrill G201E mit 2 integrierten Brennern. Der ist besonders gut geeignet für alle, die beim Grillgut nichts dem Zufall überlassen wollen.

Zum Angebot bei Rewe

Für 179 Euro wird der Gasgrill ab 27. Februar im Online-Shop von Rewe angeboten, wie aus dem aktuellen Prospekt hervorgeht. Im Preisvergleich sind damit 40 Prozent Ersparnis drin. Direkt beim Hersteller zahlt ihr noch die UVP von 299 Euro.

Sichtscheibe im Deckel für besseren Überblick

Laut Herstellerangaben kommt der Gasgrill von Grillfürst mit Sichtscheibe im Deckel und eingebautem Thermometer. Damit können Kunden Temperatur und Bräunungsgrad jederzeit im Blick behalten, auch ohne den Grill zu öffnen. So kann kaum etwas schief gehen, ob Burger, Steak oder Bratwurst.

Mit einem Gewicht von rund 11 kg eignet sich der Grillfürst zudem gut für unterwegs zum Campen, eine Kippsicherung sorgt dafür, dass er sich einfach tragen lässt. Dank der geringen Maße – 45,5 cm breit und tief, 34,5 cm hoch – kann er auch auf dem Balkon eingesetzt werden. Für passionierte Vielgriller zu beachten: Die Grillfläche von 39,2 x 32,8 cm bietet ausreichend Platz für kleinere Runden, bei der großen Grillparty müsste aber etwas mehr her.

Im Video: Welcher Grill ist der richtige?

Zum schlanken Preis von 179 Euro – Versandkosten fallen nicht an – bietet der Grillfürst Gasgrill G201E 2 individuell einstellbare Brenner. So entstehen im Innern des Grills mehrere Temperaturzonen, ideal etwa für indirektes Grillen. Gas kann aus der Kartusche oder der Gasflasche angeschlossen werden, ein Anschluss fürs Wohnmobil ist nachrüstbar.

Der Grillfürst Gasgrill G201E eignet sich für alle Grillfreunde, ob Einsteiger oder Erfahrene. Wer noch weitere Ausrüstung benötigt, kann bei Rewe auch passendes Zubehör finden.