Eine Frage: Kommt die zweite Demo zu Resident Evil Village heute heraus? Immerhin gibt's später ein Showcase zum Spiel, und es wird auch langsam Zeit, da der Release näher rückt. Aber selbst, wenn nicht – im PS Store sind momentan etliche Spiele reduziert, darunter auch RE7 und RE3 Remake. Wir listen euch ein paar Highlights auf.

Hört ihr das auch? Der Frühlings-Sale schreitet weiter mit leichtem Schritt durch den PS Store und falls euch noch ein paar Spiele fehlen, solltet ihr eure Äuglein über die Liste an reduzierten Spielen schweifen lassen. Wenn ihr nicht allzu viel Geld ausgeben wollt – was zumeist so ist, sobald ihr Sales durchwühlt – gibt's auch noch all jene Spiele, die momentan über den Sale hinweg unter 20 Euro kosten. Hier sind ein paar attraktive Highlights auf der U20-Party.

Spiele unter 20 Euro: Marvel's Spider-Man, Resident Evil und weitere Augenweiden

Der Frühlings-Sale dauert im PS Store noch bis zum 29. April 2021 – ihr habt also noch ein wenig Zeit, euch zu entscheiden. Falls ihr außerdem kontrollieren wollt, ob das Angebot wirklich gut ist, hier noch einmal der Tipp: Vergleicht die Preise der Spiele bei PS Preisnavigator. Nicht alle sind dort abrufbar, aber doch die meisten.

Nicht vergessen: Neben den Angeboten im Frühlings-Sale gibt's auch noch die Play-at-Home-Spiele im PS Store: Kostenlose Spiele (unter denen sich das wundervolle Subnautica befindet), die ihr einfach so – und auch ohne PS Plus – geschenkt bekommt.