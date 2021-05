Im April gab es kaum neue PS5-Kontingente und viele Gamer warten deswegen noch immer auf ihre Chance, eine Next-Gen-Konsole zu ergattern. Laut einem Händler soll die nächste Verkaufswelle der PlayStation 5 jedoch bald starten.

Im April herrschte fast vollständige Flaute, was die Verfügbarkeit der PS5 betrifft. Sonys Next-Gen-Konsole war sogar noch seltener als sonst erhältlich. Im Mai soll sich dies nun allerdings hoffentlich ändern. Auf Nachfrage von Gameswirtschaft.de hat der Elektronik-Händler Euronics verlauten lassen, dass eine neue Verkaufswelle zeitnah erfolgen soll.

PS5: Neue Verkaufswelle soll noch diesen Monat kommen

Laut Euronics soll die PS5 noch voraussichtlich im Mai wieder verfügbar gemacht werden. Während ihr also den Euronics Shop ganz besonders im Blick haben solltet, werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch andere Händler wie zum Beispiel Amazon, MediaMarkt, Otto und Saturn Nachschub erhalten.

Leider ist nicht davon auszugehen, dass die kommenden Kontingente für alle interessierten Gamer ausreichen werden, aber immerhin eröffnet sich bei jeder Verkaufswelle die kleine Chance auf eine der begehrten Next-Gen-Konsolen.

In unserem Übersichtsartikel halten wir euch über die Verfügbarkeit und den Preis der PS5 immer auf dem neuesten Stand.

PlayStation 5: Produktion weiter mit Problemen

Dass der stockende PS5-Nachschub unter anderem an mangelnden Ressourcen hängt – vor allem am Fehlen von Halbleiter-Chips – ist mittlerweile vielen bekannt. Zusätzlich aber wurde die PS5-Produktion und der Vertrieb wohl auch noch durch das Unglück des Container-Schiffs Ever Given beeinträchtigt: Das Schiff war Ende März im Suez-Kanal steckengeblieben und wird seit seiner Befreiung am Anfang April weiterhin von ägyptischen Behörden festgehalten. Laut Euronics hatte das Schiff auch Bauteile für die PS5 an Bord, die somit in der aktuellen Produktionsphase fehlen.

Auch GIGA-Redakteure müssen aktuell übrigens noch auf ihre PS5 warten. Warum dies für ihn kein Problem ist, erzählt euch Robert in seiner Kolumne.

