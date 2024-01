Rolex-Smartphone: China-Hersteller macht es wirklich

Viele Smartphone-Hersteller arbeiten gern mit Luxus-Marken zusammen und entwickeln in Kooperation mit ihnen hochpreisige Modelle. Das chinesische Unternehmen Realme geht einen anderen Weg. Zusammen mit einem Designer von Luxus-Uhren wird das Realme 12 Pro zwar wie ein Rolex-Smartphone aussehen, aber keinen Rolex-Schriftzug tragen.

Realme 12 Pro wird zum Luxus-Handy

Honor hat sich kürzlich mit Porsche Design zusammengetan, um an neuen Luxus-Produkten zu arbeiten. Früher hat Porsche Design mit Huawei zusammengearbeitet. Oppo kooperiert mit dem Hypercar-Hersteller Lamborghini. Große und bekannte Marken für Luxus-Handys stehen in China hoch im Kurs. Realme geht ohne große Kooperation einen anderen Weg, um den Luxus-Faktor trotzdem in sein neues Handy zu bringen. Für das Realme 12 Pro hat das chinesische Unternehmen einen Designer von Luxus-Uhren engagiert, der die Kamerapartie wie eine Rolex-Uhr gestaltet hat.

Die Ausführung in „Submarine Blue“ bietet nicht nur ein aufsehenerregendes Design eines Ziffernblatts, sondern der Rand sieht aus wie eine Lünette bei einer echten Luxus-Uhr. Die goldene Farbe und Struktur des Randes der Kamerapartie wird in der Teilung der Rückseite aufgegriffen. Passend dazu kommt ein lederähnlicher Bezug zum Einsatz. Ob es sich um echtes Leder oder Kunstleder handelt, ist bisher nicht bekannt.

Realme soll das 12 Pro noch im Januar 2024 offiziell vorstellen. Wir gehen davon aus, dass es noch weitere Farbvarianten geben wird, die möglicherweise andere Strukturen und Materialien verwenden.

Realme hat ein Smartphone entwickelt, das innerhalb von Minuten aufgeladen ist:

Realme GT 3 lädt mit 240 Watt

Realme ist nicht mehr aktiv in Deutschland

Wenn euch das Realme 12 Pro im Rolex-Design gefällt, dann müsst ihr jetzt stark sein. Oppo, OnePlus, Vivo und Realme sind in Deutschland als Smartphone-Hersteller nicht mehr aktiv. Ein Patentstreit mit Nokia hat dazu geführt, dass es zu Verkaufsverboten gekommen ist. Während sich Honor und Nokia erst kürzlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt haben, konnten Oppo und die verwandten Marken von BBK Electronics keine Einigung treffen. Sie haben den deutschen Markt entsprechend verlassen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.