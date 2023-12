Für neue Luxus-Handys: Honor schnappt sich ehemaligen Huawei-Partner

Honor hat früher zu Huawei gehört, wurde nach dem US-Bann verkauft und macht aktuell ganz erfolgreich sein eigenes Ding. Dazu gehört nun auch, dass sich das Unternehmen für den Luxus-Sektor interessiert. Früher hat Porsche Design mit Huawei zusammengearbeitet. Jetzt wurde eine Partnerschaft mit Honor verkündet.

Honor Facts

Huawei hat in den letzten Jahren durch den US-Bann einige namhafte Partner verloren. Da wäre beispielsweise Leica, die jetzt mit Xiaomi zusammenarbeiten. Mit Porsche Design hat das chinesische Unternehmen ebenfalls Smartphones gebaut. Doch auch da gab es keine Fortsetzung. Mittlerweile laufen die Luxus-Produkte von Huawei mit der Zusatzbezeichnung „Ultimate Design“. Honor will sich jetzt mit Porsche Design genau in diesen Sektor vorwagen.

Honor und Porsche Design arbeiten zusammen

Honor und Porsche Design verkünden Zusammenarbeit. (Bildquelle: Honor)

Honor hat auf dem sozialen Netzwerk Weibo in China verkündet, dass die beiden Unternehmen zukünftig zusammenarbeiten werden. Das ganze läuft unter dem Motto „Geboren für Pioniere“. Welche Produkte genau Honor in Kooperation mit Porsche Design plant, ist noch nicht bekannt. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass beide Unternehmen schon bald erste Geräte vorstellen werden.

Mit dem Magic 6 Pro steht bald die neue Smartphone-Generation von Honor an. Es wäre also keine große Überraschung, wenn es davon auch eine Version im Porsche Design geben würde. Denkbar wäre aber auch die Neuauflage von kürzlich vorgestellten Geräten, wie Falt-Smartphones. Diese sind sowieso ziemlich teuer und könnten mit dem Porsche Design noch exklusiver werden.

Honor hat ein Falt-Handy zur Handtasche gemacht:

Honor V Purse: Die Handtasche muss smart sein! Abonniere uns

auf YouTube

Honor plant viele neue Smartphones

Für Honor lief die Abspaltung von Huawei in den letzten Jahren ziemlich gut. Das Unternehmen konnte sich mit seinen Smartphones ohne Einschränkungen in China gut behaupten. Aber auch in Europa sorgt Honor regelmäßig für Aufsehen. Mit der Magic-6-Serie stehen wieder interessante Modelle vor der Tür. Die Vorgänger wurden Ende Februar 2023 enthüllt. Es ist also gut möglich, dass Honor wieder den MWC 2024 für die Präsentation der neuen Generation nutzt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.