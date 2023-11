Honor kommt Samsung zuvor: Neues Top-Smartphone erhält besondere Fähigkeit

Honor wird schon bald mit dem Magic 6 Pro ein neues High-End-Smartphone vorstellen, bei dem eine Funktion integriert wird, die schon im Magic 5 Pro zum Einsatz kommen sollte. Da war die Zeit aber noch zu knapp und das Feature wäre nicht so ausgereift, wie sich das Unternehmen es gewünscht hat. Mit der neuen Smartphone-Generation soll die Satellitenkommunikation auf ein neues Level gehoben werden.

Honor Magic 6 Pro kommt mit Satellitenkommunikation

Wenn Honor gewollt hätte, wäre das Magic 5 Pro bereits mit der Fähigkeit auf den Markt gekommen, dass ihr im Notfall über Satelliten kommunizieren könnt. Da Honor höhere Ansprüche hatte, musste das Feature bis jetzt warten – so der Honor-CEO Zhao Ming (Quelle: mydrivers). Mit dem Magic 6 Pro wird die Technologie aber so weit sein, dass sie zum Einsatz kommen kann. Beim kommenden Smartphone soll Honor viele technische Schwierigkeiten und Barrieren beseitigt haben, sodass die Satellitenkommunikation deutlich besser funktioniert.

Honor will im kommenden Magic 6 Pro zur Satellitenkommunikation die bisher kleinste Antenne verbaut haben, die aber trotzdem den besten Empfang besitzt und eine stabile Kommunikation in Ausnahmesituationen erlaubt. So soll man nicht nur ein Notsignal mit den Koordinaten senden, sondern mit der Außenwelt in Kontakt bleiben können. Das soll überall da funktionieren, wo ihr kein Mobilfunknetz zur Verfügung habt.

Wie genau die Fähigkeiten des Magic 6 Pro am Ende wirklich aussehen, muss sich erst noch zeigen. Außerdem ist nicht bekannt, ob die Technologie auch außerhalb Chinas genutzt werden kann. Honor würde damit nach Huawei und Apple der nächste Hersteller werden, der Satellitenkommunikation mit dem Smartphone erlaubt. Samsung hat darauf bisher verzichtet.

Im Video zeigen wir euch das aktuelle Honor Magic 5 Pro:

Honor hat eigene Technologie entwickelt

Der Honor-CEO betont, dass sein Unternehmen die Technologie zur Satellitenkommunikation selbst entwickelt hat und nicht auf bestehende Lösungen von beispielsweise MediaTek zurückgreift. Nur so kann im Magic 6 Pro das erreicht werden, was sich der Hersteller vorgenommen hat.

