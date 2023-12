Kann nicht einmal das Pixel 8 Pro: Samsung Galaxy S24 erhält einzigartige Funktion

Samsung will das Galaxy S24 zu einem echten KI-Smartphone machen und sehr viele neue Software-Features integrieren. Einige davon kennt ihr sicher schon von den Pixel-Smartphones. Doch einfach nur Features von Google übernehmen möchte Samsung nicht. Es könnte eine einzigartige Funktion geben, die Google noch nicht umgesetzt hat.

Samsung Electronics Facts

Samsung Galaxy S24 könnte Dinge aus Videos entfernen

Bereits mit dem Pixel 6 Pro hat Google eine Möglichkeit in sein Smartphone integriert, mit der ihr Objekte einfach aus Fotos entfernen könnt. Diese Funktion bietet Samsung in seinen Galaxy-Smartphones mittlerweile auch an. Mit dem Pixel 8 Pro (Test) ist es erstmals möglich, die Videoqualität stark zu verbessern. Genau die gleiche Funktion will Samsung laut neuesten Informationen ebenfalls für die Galaxy-S24-Smartphones übernehmen. Damit aber nicht genug, denn Samsung könnte sogar die Möglichkeit schaffen, Objekte aus einem Video zu entfernen (Quelle: @BennettBuhner).

Konkret heißt es dort, dass ihr nur ein Objekt in einem Video auswählen müsst und Künstliche Intelligenz dieses Objekt aus dem Video entfernt. Das wäre eine wirklich starke Funktion, die sonst kein Smartphone bietet. Am Ende kommt es natürlich darauf an, wie gut das Entfernen wirklich funktioniert, doch Samsung hätte für die Galaxy-S24-Smartphones ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu bieten, das selbst Google und die Pixel-Handys in den Schatten stellt. Diese gelten aktuell als Messlatte, wenn es um KI-Funktionen für Smartphones geht.

Im Video stellen wir euch die aktuellen KI-Smartphones von Google vor:

Pixel 8 und Pixel 8 Pro vorgestellt: Darf es noch etwas mehr KI sein? Abonniere uns

auf YouTube

Samsung-Event steht bald an

Alle Details zu den neuen Samsung-Smartphones erfahren wir mit großer Wahrscheinlichkeit am 17. Januar 2024. Dann soll laut letzten Gerüchten das nächste Unpacked-Event des südkoreanischen Herstellers stattfinden. In Sachen Hard- und Software werden die Smartphones in diesem Jahr richtig interessant. Am Preis soll sich dafür nichts ändern, was zu begrüßen ist. Wir halten weiter die Augen offen nach neuen Informationen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.