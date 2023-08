Samsung hat Großes vor: Smartphones waren erst der Anfang

Samsung hat gerade erst sieben neue Produkte vorgestellt und auf den Markt gebracht. Das reicht dem Samsung-Moble-Chef TM Roh aber nicht. In einem Interview hat er bestätigt, dass er Tablets auf ein ganz neues Level bringen möchte und dort riesiges Potenzial sieht.

Samsung will faltbare Tablets bauen

Mit dem Galaxy Z Flip 5 und Galaxy Z Fold 5 hat Samsung gerade erst zwei neue Falt-Smartphones veröffentlicht. Vor dem Event wurde vermutet, dass Samsung auch ein erstes Falt-Tablet zeigen könnte. Dazu kam es nicht. Stattdessen hat TM Roh nach dem Event verraten, was in Zukunft auf die Samsung-Fans zukommt. Er sieht in Tablets das nächste Produkt, das zusammengeklappt werden sollte und beruft sich dabei auf die menschliche Natur, die Bücher und Laptops schon immer auf- und zuklappt (Quelle: Independent).

Bei Tablets würde sich so ein Faltmechanismus laut ihm besonders anbieten. Man würde das Tablet aufklappen, wenn man etwas erledigen möchte. Zugeklappt würde man den Schutz des Inhalts garantieren und könnte es durch die halbierte Größe viel einfacher transportieren. Leider hat TM Roh keine technischen Details oder Informationen zu einer Vorstellung eines solchen Falt-Tablets geteilt. Er schwärmt nur von den Möglichkeiten und Vorteilen eines solchen Geräts.

Doch nicht nur Tablets sollen gefaltet werden, sondern auch Notebooks. Damit ist dann wohl ein durchgehendes Display gemeint, denn Laptops können bereits zugeklappt werden. Samsung sieht für faltbare Produkte also eine rosige Zukunft.

Im Video stellen wir euch die neuen Falt-Smartphones von Samsung vor:

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Wann kommen die Falt-Tablets?

Samsung hat bereits in der Vergangenheit auf Messen große faltbare Displays demonstriert, die in Tablets zum Einsatz kommen könnten. Ein finales Produkt könnte also in den Startlöchern stehen. Klar ist, dass Samsung mit Hochdruck daran arbeitet. Im Vergleich zu einem Smartphone muss Samsung den Mehrwert aber wohl noch etwas deutlicher herausstellen und die Software optimal anpassen. Günstig dürften solche Geräte nämlich nicht werden.

