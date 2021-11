Um euer Zuhause smart nachzurüsten, könnt ihr bei Tink gerade von zahlreichen Rabatten bis zu 56 % profitieren: So reduziert der Händler für kurze Zeit die Preise auf Gadgets wie Google Nest Hub, Nest Mini, AVM Fritz!Dect-Thermostate und smarte Türklingeln von Ring. Wir zeigen euch drei Smart-Home-Angebote, die sich besonders lohnen.

Google Nest Hub + Google Nest Mini reduziert

Wer sein Zuhause an mehreren Stellen smart steuern und nachrüsten will, sollte einen Blick auf den Google Nest Hub und Nest Mini werfen. Die beiden Smart-Home-Assistenten gibt es jetzt im Bundle zum reduzierten Preis von 69,95 Euro statt 158,99 Euro. Ihr spart also satte 56 % beim Angebot von tink.

Mit dem Google Nest Hub steuert ihr bequem euer Smart Home und kontrolliert andere smarte Geräte und Gadgets in eurem Zuhause – zentral in einem Display-Hub. Dazu zählen kompatible Lampen, Kameras, Fernseher sowie Lautsprecher, aber auch andere Google-Home- oder bekannte Smart-Home-Geräte.

Der Google Nest Mini ist ein smarter Lautsprecher mit Google Assistant, den ihr mit eurer Stimme bedienen könnt. Auch der Google Nest Hub (GIGA-Wertung: 80 %) unterstützt die Bedienung per Stimme, fungiert dank seines Touchscreens aber gleichzeitig als Smart-Home-Zentrale und digitaler Bilderrahmen. Mit dem aktuell reduzierten Doppelpack aus Nest Hub und Nest Mini (bei tink ansehen) erhaltet ihr außerdem drei Monate YouTube Premium gratis dazu.

Zu den Funktionen zählen:

Musik- und Videowiedergabe

Zentrale Steuerung über mehrere Räume

kompatibel mit Bluetooth-Geräten

unterstützt Netflix, Spotify Connect, Google Cast

Sprachsteuerung

Schlafanalyse via Schlafsensor

Google Nest Hub (2. Generation) + Google Nest Mini

AVM Fritz!Dect 301 3er-Pack zum Sparpreis

Warum nur Smartphone und nicht auch Smart Home? Mit den AVM Fritz!Dect 301-Thermostaten bekommt ihr eine intelligente Heizkörperregler, die sich bequem über euer Heimnetz steuern lassen – egal ob via Smartphone, Tablet oder PC. Im Vergleich zum herkömmlichen Heizkörperregler habt ihr hier die smartere Variante, mit der ihr zusätzlich Heiz- und Energiekosten sparen könnt. Ihr legt selbst genau fest, zu welchen Zeiten wie viel geheizt werden soll und welche Raumtemperatur am angenehmsten für euch ist.

Die AVM Fritz!Dect 301 Thermostate sind in wenigen Minuten montiert und ins Heimnetz integriert (via DECT ULE, dem Funkstandard für kabellosen Datenaustausch, eingebunden). Die Konfiguration könnt ihr einfach über die Fritz!Box-Benutzeroberfläche vornehmen.

Zu den weiteren Funktionen zählen:

Gespeicherte Verbrauchsdaten

via App steuerbar

kompatibel mit Home Connect Plus

kompatibel mit Tür- und Fenstersensoren

Umgebungstemperaturmesser

inklusive Display

AVM Fritz!Dect 301 Dreierpack, Smarte Heizkörper-Thermostate

Ring Video Doorbell 4 + Chime im Sale

Außerdem senkt tink den Preis auf 199,95 Euro (statt 234 Euro) für die smarte Video-Türklingel Ring Video Doorbell 4 + Chime. Im Gegensatz zu einfachen Türklingeln bietet sie nicht nur Sicherheits-Features für die eigene Haustür, sondern ist vor allem durch WLAN-Support und Live-Übertragung besonders praktisch.

Die Ring Video Doorbell 4 benachrichtigt euch in Echtzeit auf eurem Smartphone, Tablet oder Desktop über Personen, die vor eurer Haus- oder Wohnungstür stehen – wahlweise könnt ihr direkt über die verbaute Sprechfunktion mit ihnen kommunizieren. Zusätzlich enthalten ist die dazugehörige Türklingel Chime, mit der ihr Klingeltöne individuell einstellen könnt.

Zur genauen Ausstattung zählen:

Full-HD-Kamera (1.080p)

Zwei-Wege-Kommunikation

via App steuerbar (Android und iOS)

kompatibel mit Amazon Alexa

Echtzeit-Push-Benachrichtigungen

Anpassbare Bewegungssensoren

Schnellwechsel-Akkupack

WLAN-Verbindung

Chime-Türklingel inklusive

Ring Video Doorbell 4 + Chime

