Teurer Strom wegen Atom-Ausstieg? Experte zieht eindeutiges Fazit

Die Abschaltung der letzten Atomreaktoren in Deutschland hat zu höheren Strompreisen geführt – so zumindest die Befürchtung. Ob der Atomausstieg aber tatsächlich den Preis nach oben getrieben hat, beantwortet ein Energiemarktexperte.

Experte: Strom mit Atomkraft etwas günstiger

Seit dem vollständigen Atomausstieg in Deutschland sind die Strompreise entgegen vieler Erwartungen gesunken. Das gilt sowohl für Privathaushalte als auch für die Industrie. Nach einer aktuellen Unterswuchung liegt der Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde bei den günstigsten Anbietern jetzt bei rund 26 Cent und damit deutlich unter dem Vorjahresniveau. Damals mussten Verbraucher fast 34 Cent pro Kilowattstunde bezahlen.

Doch wie sähe es aus, wenn Deutschland seine Atomkraftwerke nicht abgeschaltet hätte? Laut Marco Wünsch, Energiemarktexperte der Prognos AG, hätte sich eine Laufzeitverlängerung tatsächlich positiv auf den Strompreis in Deutschland ausgewirkt – wenn auch nur in geringem Maße. Er schätzt, dass der Preis „etwa 0,3 bis 0,4 Cent pro Kilowattstunde niedriger“ gewesen wäre.

In der aktuellen Marktsituation sei der Preiseffekt der drei damals noch verbliebenen drei Kraftwerke „im gut vernetzten europäischen Strommarkt relativ gering“. Es handele sich um ein „Grundrauschen“ (Quelle: ZDF).

Viele Gründe für sinkende Strompreise

Die Gründe für die sinkenden Strompreise sind vielfältig. Ein wesentlicher Faktor sind die gesunkenen Gaspreise, die sich direkt auf die Stromkosten auswirken. Da in Deutschland häufig auf Gaskraftwerke zurückgegriffen wird, wenn die Produktion aus erneuerbaren Energien nicht ausreicht, führen niedrigere Gaspreise auch zu günstigeren Strompreisen.

Darüber hinaus haben die verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien und eine insgesamt geringere Stromnachfrage in Europa zu einer Entspannung der Marktsituation beigetragen. Auch die erhöhte Stromerzeugung aus Kernenergie in Nachbarländern wie Frankreich wirkt sich positiv auf die Verfügbarkeit und die Preise in Deutschland aus.