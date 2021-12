Aktuell hat CD Projekt Red zwar noch ordentlich mit Cyberpunk 2077 zu tun – doch das das Spielestudio auch weiterhin am Witcher-Universum interessiert ist, dürfe kaum überraschen. In einem Call mit Investoren verriet Adam Kicinski nun, dass er sich durchaus vorstellen könnte, mit einer alten Tradition der Saga zu brechen und Multiplayer-Funktionen zu integrieren. Doch eine Frage bleibt weiterhin offen.

Multiplayer im Witcher-Universum: CD Projekt Red hat große Pläne

Erinnert ihr euch noch daran, dass CD Projekt Red ursprünglich plante, einen Multiplayer-Modus in Cyberpunk 2077 zu integrieren? Dieses Vorhaben scheint das Studio erstmal auf die lange Bank zu schieben, denn aktuell hat man genug mit der Entwicklung der Next-Gen-Versionen des neuen Action-RPGs und The Witcher 3: Wild Hunt zu tun.

Gänzlich ad acta scheint das Studio die Multiplayer-Ambitionen jedoch noch nicht legen zu wollen, das geht aus einem aktuellen Statement von Adam Kicinski, Präsident von CD Projekt Red, während eines Investoren-Calls hervor:

„Wir planen, beide Franchises, einschließlich Cyberpunk, in Zukunft schrittweise um Multiplayer-Funktionen zu erweitern. Wir verraten nicht, welches Franchise als erstes eine solche Funktionalität erhalten wird, aber der erste Versuch wird etwas sein, aus dem wir lernen können, und dann können wir mehr und mehr hinzufügen. Wir wollen also Schritt für Schritt unsere Einzelspieler-Erfahrungen für den Mehrspieler-Modus öffnen, aber wir wollen solche Funktionen nur langsam hinzufügen.“

Was Kicinski jedoch offen lässt, ist, ob konkret auch The Witcher 4 einen Multiplayer-Modus erhalten könnte. Gut möglich, dass er sich auf andere Spiele-Auskoppelungen wie Gwent: The Witcher Card Game und zukünftige Free-To-Play-Spiele im Witcher-Universum bezieht.

CD Projekt Red will weiterhin an Singleplayer festhalten

Im März 2021 versicherte Kicinski noch, dass das Studio zwar in Zukunft seinen Ansatz für Online-Funktionen ändern möchte, jedoch weiterhin klassische Singleplayer-Spiele entwickeln wird:

„CD Projekt RED entwickelt Singleplayer-AAA-Rollenspiele mit Story. Das wird sich nicht ändern. Was sich ändert, ist unsere langfristige Herangehensweise an das Thema Online, und damit meinen wir, dass wir sicherstellen, dass wir richtig vorbereitet sind, um Online-Elemente in unsere Spiele zu implementieren, wo sie Sinn machen.“

Wie die Veränderung der Herangehensweise sich in Zukunft auf die Qualität der Spiele auswirkt, bleibt abzuwarten. Aktuell hat CD Projekt Red noch alle Hände voll mit Cyberpunk 2077 zu tun – obwohl das Studio es tatsächlich geschafft, innerhalb des letzten Jahres viele Kanten des futuristischen Action-RPGs abzuschleifen. Wir sind auf jeden Fall auf das nächste Projekt des Studios gespannt und hoffen, dass der Entwickler aus dem Desaster aus dem letzten Jahr seine Lektionen gelernt hat.