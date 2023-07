Auch 2023 findet wieder das großartige Tomorrowland-Festival in Belgien statt. Wer den Weg zur Veranstaltung nicht geschafft hat, muss auf die vielen musikalischen Elektro-Highlights nicht verzichten. Ihr könnt auch in diesem Jahr wieder bei vielen Acts vom Tomorrowland im Live-Stream online einschalten.

Wie schon die vergangenen Ausgaben wird das Festival auch 2023 an zwei Wochenenden ausgetragen. Den Start gibt es am Freitag, den 21. Juli 2023. Es wird von beiden Wochenenden Übertragungen im Live-Stream geben. Einschalten könnt ihr direkt im Browser oder über die offizielle Tomorrowland-App auf dem Smartphone. Los geht es mit dem ersten Live-Act um 16:30 Uhr. Dabei könnt ihr zwischen Übertragungen von zwei Bühnen auswählen und entscheiden, ob ihr den aktuellen Auftritt von der Mainstage oder Freedom-Stage im Stream verfolgen wollt.

Tomorrowland 2023 im Live-Stream: Diese Übertragungen werden gezeigt

Hier gibt es den kostenlosen Download der Tomorroland-App für Android und iOS:

Der Live-Stream zu Tomorrowland kann kostenlos auf der Festival-Webseite abgerufen werden. Dort finden sich die Sets auch im Anschluss als Wiederholung zum Abruf. Diese Acts erwarten euch vom 21. Juli bis 23. Juli in der Live-Übertragung:

Freitag, 21. Juli

Mainstage

16:30 Uhr: Henri PFR

17:30 Uhr: Eröffnungs-Show

17:35 Uhr: Mattn

18:40 Uhr: Vini Vici

19:40 Uhr: Amelie Lens

20:40 Uhr: Sunnery James & Ryan Marciano

21:45 Uhr: Steve Angello

22:50 Uhr: The Chainsmokers

23:50 Uhr: Tiesto

Freedom

16:30 Uhr: Agents of Time

18:00 Uhr: Meduza

19:30 Uhr: Mathame

21:00 Kölsch

Tomorrowland 2023: Termine & Zeiten für Samstag und Sonntag

Mit diesen Übertragungen geht es am Samstag, den 22. Juli 2023 im Tomorrowland-Live-Stream weiter:

Mainstage

16:15 Uhr: Lilly Palmer

17:15 Uhr: Eröffnungs-Show

17:20 Uhr: Gordo

18:25 Uhr: James Hype

19:25 Uhr: Amber Broos

20:25 Uhr: Alok

21:30 Uhr: Afrojack

22:35 Uhr: Dimitri Vegas & Like Mike

23:50 Uhr: Alesso

Freedom

16:30 Uhr: Kevin De Vries

18:00 Uhr: Camelphat

19:30 Uhr: Anyma

21:00 Uhr: Adriatique

22:30 Uhr: Tale of Us

Auch am letzten Festival-Tag gibt es einige Highlights aus der EDM-Welt im Live-Stream zu sehen:

Mainstage

16:30 Uhr: Yves Deruyter

17:30 Uhr: Eröffnungs-Show

17:35 Uhr: Vintage Culture

18:40 Uhr: Nina Kraviz

19:40 Uhr: Da Tweekaz

20:40 Uhr: Timmy Trumpet

21:45 Uhr: Lost Frequencies

22:50 Uhr: Martin Garrix

Mit der Playlist könnt ihr euch auf die beiden Festival-Wochenenden einstimmen:

Freedom

17:00 Uhr: Keltek

17:30 Uhr: Sound Rush

18:30 Uhr: Brennan Heart

19:30 Uhr: Rebelion & Vertile

20:00 Uhr: Mark With A K & MC Chucky

21:00 Uhr: Angerfist

Im vergangenen Jahr hat RTL+ im Live-Stream ein Festival-Wochenende im Live-Stream übertragen. Für 2023 ist noch keine Übertragung bei dem Streaming-Dienst angekündigt. Das Event findet vom 21. bis 23. Juli sowie vom 28. Juli bis 30. Juli im belgischen Boom statt. Auch in diesem Jahr wurde wieder eine märchenhafte Kulisse für Fans elektronischer Musik zusammengebaut. In diesem Jahr steht das Tomorrowland-Festival unter dem Motto „Adscendo“. Der Trailer liefert einen ersten Eindruck davon, was die Besucher und Zuschauer erwartet:

