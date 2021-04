Wer heute auf seichte Unterhaltung baut, hat nur geringe Chancen. Dafür hat das Fernsehprogramm am Dienstag, 6. April, viel Lehrreiches zu bieten. Einschalten lohnt sich – gerade heute.

Von USA bis Nordkorea: TV-Sender trumpfen mit Dokus auf

Einige Monate alt ist es inzwischen, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten mit Joe Biden als Präsidenten. In „America First – Bilanz einer Amtszeit“ wagt Arte am Dienstag, den 6. April, ab 20:15 Uhr den Blick zurück auf die unfassbaren vier Jahre unter Donald Trump. Insgesamt werden 3 Folgen gezeigt, in denen auch Menschen zu Wort kommen, die nah am internationalen politischen Geschehen dran sind und waren. Thematisiert werden die Rolle Europas, Trumps Nahostpolitik sowie der Konflikt mit China.

Zum Streaming-Angebot von Sky Ticket

ZDFinfo schlägt brisante Töne an und zeigt die zweiteilige Dokumentation „Der Maulwurf – Undercover in Nordkorea“ um 20:15 Uhr. Ein dänischer Koch schleust sich selbst nach Nordkorea ein und deckt dort mit Hilfe eines Schauspielers illegale Waffendeals auf. Was nach einer abgefahrenen Filmidee klingt, ist tatsächlich so geschehen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: „Wenn Sie in diesem Jahr nur einen Dokumentarfilm ansehen, dann lassen Sie es diesen hier sein.“

Abwechslungsreiches Fernsehprogramm von süß bis herzhaft

Neben der aktuellen Politik und ihren Absurditäten ist Ernährung der zweite große Themenblock am Dienstagabend: Das ZDF widmet sich einem der größten und bekanntesten Süßigkeitenhersteller in „Die Tricks von Ferrero“. Beginn ist um 20:15 Uhr. Es geht darum, wie der Großindustrielle mit seinen Marken wie „Kinder“ Generationen geprägt hat und immer noch prägt – nicht zuletzt mit dem Aushängeschild des Konzerns: „Nutella“.

Der Amazon Fire TV Stick spielt auch Sky ab:

Beim SWR wird es herzhaft. „Die Ökochecker“ widmen sich dem aktuellen Konflikt, der sich auch in manch einer heimischen Familienküche abspielt: „Fleisch vs. Veggie“ läuft ab 21:00 Uhr und zeigt, welche Fleischalternativen es gibt und was sie taugen.

In „Quarks“ geht es beim WDR rund ums Thema Garten: Worauf muss man für die Insekten achten? Und warum überhaupt ist Gartenarbeit bei vielen Menschen so beliebt? Antworten gibt es ab 21:00 Uhr. Wer sich heute so gar nicht auf Dokumentationen einlassen will, wird für Filme und Serien unter anderem bei Sky fündig. Per Sky Ticket lässt sich das Pay-TV-Angebot auch bequem und schnell online genießen.