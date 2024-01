Türkische E-Auto-Offensive startet: So soll Deutschland erobert werden

Das türkische Elektroauto-Startup Togg hat große Pläne: Mit dem neuen T10F, der dem bereits bestehenden SUV T10X folgt, will das Unternehmen noch in diesem Jahr auf dem deutschen Markt durchstarten. Einen möglichen Preis gibt es auch schon.

Togg bringt E-Autos nach Deutschland

Togg bereitet eine Elektroauto-Offensive in Deutschland vor: Das türkische Unternehmen hat seine Modellpalette gerade um den T10F erweitert und will Ende 2024 in den deutschen Automarkt einsteigen. Der T10F ergänzt das SUV T10X, mit dem Togg bereits Erfolge feiert.

Der T10F verfügt über ein auffälliges Design mit einer fließenden Linie entlang der Türen und einem charakteristischen Chromelement an der C-Säule. Das Erscheinungsbild ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit mit dem italienischen Designhaus Pininfarina (Quelle: Automotive News Europe).

Der T10F wird in drei Varianten angeboten: Zwei mit Heckantrieb und eine mit Allradantrieb. Die Reichweite variiert je nach Modell zwischen 350 und 600 km bei den Heckantriebsvarianten, während das Allradmodell eine Reichweite von bis zu 530 km bietet. Hervorzuheben ist die Leistung der Allradversion, die mit zwei Elektromotoren und 430 PS in nur 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigt.

Kunden können zwischen verschiedenen Ausstattungsvarianten wählen, darunter die weiterentwickelten V2-Modelle mit autonomen Fahrfunktionen. Sicherheit wird groß geschrieben: Togg strebt die höchste EuroNCAP-Bewertung von fünf Sternen an und stattet den T10F mit vielen Fahrassistenzsystemen aus.

Mehr zum Togg T10F erfahrt ihr im Video:

Togg T10F: Trailer zum türkischen E-Auto

Togg T10F ab 45.000 Euro?

Togg selbst hat noch keine Preise für den deutschen Markt genannt. Es ist aber davon auszugehen, dass sich der T10F preislich im Rahmen des T10X SUV bewegen wird, dessen Basispreis bei 45.000 Euro liegt. In der besten Ausstattung kostet das Fahrzeug 57.320 Euro.

Eine Expansion in weitere europäische Märkte wie Frankreich, Italien, die Niederlande und Schweden ist ebenfalls beschlossene Sache. Ziel ist es, bis 2032 eine Million Togg-Fahrzeuge auf Europas Straßen zu bringen.