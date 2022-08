Google hat seinen Entwicklern offensichtlich Beine gemacht: Android 13 ist bereits fertig und wird für erste Smartphones ausgerollt. Das Betriebssystem kommt mit einer Reihe sinnvoller Änderungen, die den Alltag mit eurem Handy verbessern sollen. Eine davon solltet ihr aber genau kennen, bevor ihr das Update anstoßt.

Unter Android 13: Googles neue Zwischenablage könnte zum Problem werden

Google hat sich mit Android 13 selbst übertroffen – zumindest im Zeitplan. Eigentlich wurde der Start des neuen Betriebssystems für September erwartet, doch inzwischen ist Android 13 bereits für die Pixel-Smartphones des Konzerns verfügbar. Inhaltlich gibt es bei der neuen Android-Version aber eher kleinere Neuerungen.

Darunter ist auch eine überarbeitete Zwischenablage, deren Besonderheit ihr am besten schon vor dem Update auf Android 13 genau kennen solltet. Denn unter Android 13 ist die Zwischenablage keine Erinnerungsliste mehr. Die dort hinterlegten kopierten Einträge werden automatisch gelöscht – nach nur einer Stunde (Quelle: 9to5Google).

Google sieht darin ein Feature für zusätzliche Sicherheit. Dritt-Anbieter-Apps, die Zugriff auf die Zwischenablage benötigen, sollen so schlechtere Chancen haben, an wichtige private Daten zu gelangen, von denen ihr lieber nicht hättet, dass die Anwendungen sie kennen. Etwa Passwörter, Kontakte, E-Mail-Adressen oder eure Bankdaten fallen darunter.

Gerade wer auf dem Smartphone viel Online-Banking macht, könnte also von der neuen Funktion durchaus profitieren. Aber es geht eben auch anders: Ich habe mich schon öfter gefreut, verloren geglaubte Informationen, Links oder Termine in der Zwischenablage wiederzufinden – auch Stunden oder Tage, nachdem ich sie von wer weiß woher kopiert hatte.

Das ist außerdem neu in Android 13:

Dabei ist der Schritt, die Zwischenablage zu leeren, gar nicht für alle Anwendungen neu. Die beliebte Gboard-Tastatur geht bereits ähnlich vor. Durch die Veränderung in Android 13 wird die Zwischenablage in Zukunft aber immer gesäubert, unabhängig davon, in welcher App ihr sie nutzt oder welches Keyboard ihr verwendet.

Alternative für Organisationsmuffel: Apps machen vieles leichter

Wenn ihr wie ich seid, solltet ihr euch vor dem Umstieg auf Android 13 darüber im Klaren sein, dass ihr die Zwischenablage nicht mehr so nutzen könnt wie zuvor. Steigt besser auf To-do-Listen oder Erinnerungen um oder nutzt Apps, die euer Leben einfacher und organisierter machen.