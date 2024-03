VanMoof legt wieder los: In diesen deutschen Städten gibt es E-Bike-Hilfe

Gute Nachrichten für deutsche VanMoof-Kunden: Der niederländische E-Bike-Hersteller ändert seine bisherige Service-Strategie. Lokale Werkstätten in sieben Ländern werden mit dem nötigen Werkzeug, Know-how und Ersatzteilen versorgt. Eine deutlich effizientere Abwicklung von Wartungs- und Reparaturarbeiten ist in Sicht.

VanMoof präsentiert neues Servicenetz

Nach der Übernahme durch McLaren Applied hat VanMoof seine Service-Strategie angepasst. Die bisherige Direktbetreuung weicht einem flächendeckenden Netz von Servicepartnern in sieben Ländern. Mit der Eröffnung von 50 zusätzlichen Service- und Reparaturzentren will das Unternehmen neue Maßstäbe setzen.

Derzeit konzentriert sich VanMoof vor allem auf die Stärkung seiner Präsenz in den Kernmärkten Niederlande, Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Im Laufe des Jahres will das Unternehmen sein Netz jedoch auf weitere Städte und Länder ausdehnen, darunter auch den nordamerikanischen Markt.

In Deutschland können VanMoof-Räder jetzt in Werkstätten in Hamburg, Berlin, Hannover, Münster, Dortmund, Velbert, Düsseldorf, Bonn und Dresden sowie in München repariert werden (Quelle: VanMoof). Weitere Städte sollen folgen. Der Verkauf über Dritte hat laut VanMoof in Dresden, Hamburg, Münster, Bonn und München begonnen. Auch hier ist mit einer Ausweitung auf weitere Städte zu rechnen.

Nach VanMoof-Insolvenz: Keine Garantie mehr

Die Insolvenz von VanMoof im vergangenen Jahr hatte viele E-Bike-Besitzer verunsichert. Zunächst, ob die E-Bikes mit App-Anbindung überhaupt noch wie gewohnt benutzt werden könnten, ab auch hinsichtlich ihrer Garantieansprüche. Der neue Geschäftsführer Elliot Wertheimer stellt in diesem Zusammenhang klar, dass die bisherigen Garantien, die noch auf das alte Unternehmen zurückgehen, ihre Gültigkeit verloren haben.

Trotz dieser Herausforderungen blickt Wertheimer optimistisch in die Zukunft. Die Kooperation mit führenden Fahrradwerkstätten soll nicht nur die Servicequalität verbessern, sondern auch den Verkauf der E-Bikes ankurbeln und das Vertrauen der Kunden in die Marke stärken (Quelle: NL Times).