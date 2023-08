Voller Erfolg für neues Pokémon-Spiel: Jetzt hagelt es Geschenke für euch

(© The Pokémon Company)

Die Faszination für niedliche Pokémon ist unaufhörlich, da sie selbst die einfachsten Dinge in bedeutende Erfolge verwandeln können. So auch die App Pokémon Sleep, die kürzlich einen riesigen Meilenstein erreicht hat. Der Entwickler verteilt nun Geschenke, um sich bei den Nutzern zu bedanken.

Pokémon Sleep Facts

Pokémon Sleep: Es hagelt Geschenke

Pokémon Sleep, eine App, die vor kurzem einen bedeutenden Meilenstein erreichte, ist ein Paradebeispiel für den Erfolg, den die Taschenmonster fast immer garantieren können. Die Anwendung ermöglicht es den Nutzern seit Mitte Juli, ihren Schlaf mithilfe dieser bezaubernden Monster zu überwachen.

Als Anerkennung für ihre Beteiligung werden die Spieler mit einer Vielzahl von Schlafposen der Pokémon belohnt. Des Weiteren wartet die Aufgabe, sich tagsüber um ein wachsendes Relaxo zu kümmern. Diese interaktive Ergänzung erinnert an das nostalgische Tamagotchi, jedoch ohne den gleichen Grad an zeitaufwendiger Hingabe.

Der begeisterte Empfang dieses Konzepts spiegelt sich in den Zahlen wider, denn die App wurde bereits über 10 Millionen Mal heruntergeladen. Als Dankeschön für diese bemerkenswerte Resonanz verteilt der Entwickler ein großzügiges Geschenk an die Nutzer. Dieses beinhaltet 1.000 Schlafpunkte, ein Good-Camp-Ticket, fünf Poké-Kekse sowie Tickets für drei Rang-S-Zutaten. Das Geschenk kann bis zum 21. September 2022 in der App beansprucht werden – ein einfacher Klick auf die Geschenkbox im oberen rechten Menü genügt (Quelle: Pokémon Blog).

Wie die ganze App funktioniert, erfahrt ihr in diesem Video:

So wird Pokémon Sleep gespielt

Weiteres Event bei Pokémon Sleep bereits angekündigt

Die Begeisterung für Pokémon Sleep zeigt keine Anzeichen einer Abschwächung, da bereits weitere aufregende Events in Aussicht gestellt werden. Ein solches Ereignis ist der bevorstehende „Tag des guten Schlafs“, der im Zeitraum vom 30. August bis zum 1. September 2023 stattfindet.

Während dieser Zeitspanne wird die Schläfrigkeitskraft um 1,5 multipliziert. Am 31. August ist es sogar ein Wert von 2. Mit zunehmender Schläfrigkeitskraft steigt die Wahrscheinlichkeit, seltene Schlafstile zu entdecken oder eine größere Anzahl von Pokémon anzulocken.