Temu hat es in den App-Charts bis ganz nach oben geschafft. Der populäre Online-Shop bietet diverse Artikel zu extrem niedrigen Preisen an. Immer mehr Käufer merken gerade, wo der Haken an der Sache ist. Mittlerweile sind rund ein Drittel der Temu-Bewertungen negativ.

Temu-Shop: Nutzerbeschwerden häufen sich

Der chinesisch-amerikanische Online-Marktplatz Temu wird auch in Deutschland immer beliebter. In den App-Charts von Google und Apple ist Temu mittlerweile auf dem ersten Rang zu finden. Der Shop winkt mit Blitzangeboten, 90-Prozent-Rabatten und wirbt mit dem Spruch „Shoppen wie ein Milliardär“. Das Konzept ist stark an das große Vorbild AliExpress angelehnt, richtet sich aber eher an ein jüngeres Publikum.

Derzeit merken immer mehr Käufer, warum die Ware bei Temu so unglaublich günstig angeboten wird. Es häufen sich Beschwerden über mangelhafte Produktqualität und Bestellungen, die nie beim Kunden ankommen. Die Augenbrauen-Trimmer-Schere für 1,47 Euro und das rotierende „Ohrzupfwerkzeug“ für 1,49 Euro halten allem Anschein nach nicht immer ihr Versprechen.

Bei Bewertungsportalen wie Trustpilot hat Temu mittlerweile nur noch die Gesamtnote „akzeptabel“ erhalten. Ganze 32 Prozent der Nutzer haben dem Online-Marktplatz die schlecht möglichste Ein-Stern-Bewertung verpasst (Quelle: Trustpilot). Bestnoten gab es aber auch von ganzen 48 Prozent.

Das solltet ihr über China-Shops wissen:

China-Shops: Das solltet ihr vor eurer Bestellung wissen Abonniere uns

auf YouTube

Nutzer: Temu verkauft „desolate Produkte“

Beispielhaft beschwert sich ein Nutzer, dass seine letzte Lieferung „verschollen“ sei. Vorherige Bestellungen hätten „wochenlang“ in China herumgelegen. Ein anderer beschwert sich, dass sein Paket „sehr schlecht“ verpackt war. Ein weiterer Käufer hält die angebotenen Produkte schlicht für „desolat“. Rechnungen würden weder auf Papier noch online einsehbar sein. Er vermutet auch, dass Temu negative Bewertungen löschen lässt.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.