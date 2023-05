Aktuell bekommt man unter anderem bei TikTok, YouTube, Facebook und Twitter Werbeanzeigen des Online-Shops „Temu“ zu sehen. Dabei werden Eröffnungspreise gezeigt, bei denen man zum Beispiel Rucksäcke oder Schuhe für unter 2 Euro kaufen kann. Was ist Temu, wie sind die Erfahrungen und ist der Anbieter seriös?

„Temu“ ist ein Anbieter aus China. In den USA ist der Shop bereits seit Ende 2022 aktiv, seit Mitte 2023 gibt es auch im europäischen Markt größere Bestrebungen, Fuß zu fassen. So sieht man in vielen sozialen Netzwerken Werbeeinblendungen zu der Shopping-App. Ist Temu eine Amazon-Konkurrenz oder sollte man lieber die Finger von dem Anbieter lassen?

Ist Temu seriös? Das sollte man beachten

Grundsätzlich ist Temu ein seriöser Online-Shop. Es handelt sich nicht um einen Fake-Shop. Sachen, die man dort bestellt, bekommt man also auch zugeschickt. Dennoch sollte man wie bei vielen Anbietern aus China nicht blind einkaufen, sondern den Verstand einschalten. Temu funktioniert ähnlich wie Wish, AliExpress und Joom. Daraus ergeben sich also verschiedene Vor- und Nachteile. Die größten Pluspunkte des Temu-Shops sind die große Auswahl an verschiedenen Produkten und die günstigen Preise. Wie bei den meisten China-Shops gibt es aber auch einige Aspekte, bei denen man sich eine Bestellung genau überlegen sollte:

Temu verkauft die Artikel nicht direkt. Stattdessen handelt es sich ähnlich wie eBay um eine Plattform für Händler, die ihre Waren dort anbieten können. Man weiß also nie genau, bei wem an etwas bestellt.

Der Versand erfolgt aus dem Ausland. Man muss also mit sehr langen Lieferzeiten rechnen. Zudem können sich zusätzlich zum Kaufpreis. Zoll- und Service-Gebühren ergeben.

Es gibt einige Berichte von Nutzern, die vergeblich auf ihre Produkte gewartet haben (Quelle: Trustpilot).

Bei einigen Artikeln gab es Abweichungen von der Beschreibung. So kann man zum Beispiel Kleidung in anderer Farbe bekommen oder Stücke, die nicht passen.

Auch die Qualität der gekauften Artikel lässt Nutzerberichte zufolge immer wieder zu wünschen übrig.

Bei Problemen gestaltet sich ein Kontakt mit dem Kunden-Service oft schwierig. Einen deutschsprachigen Support gibt es nicht. Der Anbieter sitzt zudem im Ausland und man kann somit nicht einfach so auf die aus der EU gewohnten Käuferrechte zugreifen.

Temu App: Erfahrungen und Bewertungen

Experten zufolge ergibt sich bei der Nutzung von Temu ein Datenschutzproblem. So erfordert die App viele unnötige Berechtigungen wie den Zugang zu den eigenen Fotos, Videos, der Kontaktliste und WLAN-Informationen.

Bei Trustpilot wird der Anbieter mit einer mäßigen Gesamtwertung von 2,9 Sternen geführt. Besonders auffällig ist hier, dass in vielen 5 Sterne-Bewertungen Codes angegeben sind, mit denen man beim nächsten Einkauf sparen kann. Bei diesen positiven Beertungen kann man bezweifeln, dass sie echt sind und lediglich veröffentlicht wurden, um Werbung zu machen oder selbst durch die Codes einen Vorteil zu bekommen. Diese Erfahrungen machen Trustpilot-Nutzer bei Temu häufiger:

Gutschein-Codes aus anderen Bewertungen funktionieren nicht .

. Artikel mit sehr langer Lieferzeit .

. Einige Bestellungen werden gar nicht geliefert .

. Falsch gelieferte Artikel.

gelieferte Artikel. Beschädigte Artikel.

Artikel. Undurchsichtige Möglichkeiten zur Retoure .

. Umständlicher Kontakt mit dem Kunden-Service.

Fazit zum Temu-Shop

Temu ist ein weiterer Anbieter aus China. Wer bereits bei solchen Händlern eingekauft hat, weiß, worauf man sich einlässt. Es gibt eine reichhaltige Artikelauswahl. Gelockt wird mit sehr niedrigen Preisen. Damit verbunden sind jedoch sehr lange Lieferzeiten und eine teils fragwürdige Qualität. Wer sich auf ein Shopping-Abenteuer einlassen will und keine zu hohen Ansprüche hat, kann bei Temu ohne Bedenken einkaufen.

Erwartet man jedoch hochwertige Produkte und will keine langen Lieferzeiten in Kauf nehmen will, sollte man sich eine Bestellung bei Temu zwei Mal überlegen. Problematisch sind vor allem die vielen Berechtigungen, die die Temu-App unnötigerweise abfragt. Wer das Sortiment durchstöbern will, wird dazu gezwungen, die App zu installieren. Dabei sollte man unnötige Forderungen wie den Zugriff auf die Smartphone-Kamera oder die Kontaktliste blockieren (So kann man App-Berechtigungen ändern).

