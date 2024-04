AFK Journey: Tipps für den PVP-Modus "Ehrenduell"

Wer im Ehrenduell siegen möchte, der braucht Strategie und eine ausgeklügelte Taktik. Wir haben uns mit dem PVP-Modus auseinandergesetzt und geben euch alle wichtigen Infos und Tipps, um zu gewinnen.

Beim Ehrenduell handelt es sich um einen fairen PVP-Modus, in dem ihr allerdings nicht mit euren eigenen Helden spielt. Stattdessen werden euch diese vom Spiel zur Verfügung gestellt. Während es in anderen Spielmodi also darum geht, so viele Ressourcen und epische Helden zu haben wie möglich, werden hier die Vor- und Nachteile ausgeglichen und jeder Spieler erhält die gleiche Chance zu gewinnen. Das funktioniert allerdings nur mit der richtigen Taktik. Die besten Tipps und Tricks haben wir für euch zusammengesucht.

Worum geht es beim Ehrenduell?

Im Spielmodus Ehrenduell geht es darum, seinen Gegner zu kontern. In Runden müssen dabei abwechselnd von den Spielern die Helden auf dem Schlachtfeld platziert werden. Nach jeder Platzierung des Gegners sollte versucht werden, die Strategie des Gegners herauszufinden und diese zu erwidern. Eine Runde des Ehrenduells ist beendet, wenn ihr entweder insgesamt drei Niederlagen erlitten oder neun Siege errungen habt. Jede Woche werden die Erfolge beim Ehrenduell wieder zurückgesetzt. Siegt ihr in einem Duell, erhaltet ihr Belohnungen. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

1. Sieg: 200 Diamanten

3. Sieg: 40.000 Gold

6. Sieg: 200 Diamanten

9. Sieg: 40.000 Gold

So läuft der PVP-Modus ab

Am Anfang könnt ihr euch für eine Anfangskombo entscheiden. Diese setzt sich aus einer Auswahl an Helden und einem Artefakt zusammen, die immer zufällig generiert wird. Drei der Zusammenstellungen sind bereits aufgedeckt und ihr könnt sie euch angucken, während die vierte noch generiert werden kann. Gefallen euch die ersten drei Zusammenstellungen also nicht, habt ihr noch die Chance auf eine vierte. Bei den ersten drei Kombination erhaltet ihr 60 Währung als Startkapital und bei der vierten 70.

Vor eine ähnliche, zufällige Auswahl werdet ihr am Anfang des Ehrenduells gestellt. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Nach eurer Auswahl erscheint der Duell-Laden. Hier könnt ihr entweder mehr Helden oder Ausrüstung kaufen. Währung sind hierbei die Ehrenabzeichen, die ihr am Anfang einer Runde und nach jedem Kampf, egal wie er ausgeht, im Ehrenduell erhaltet. Jeder Held kann einen Ausrüstungsgegenstand mitführen.

Der Duell-Laden ist ein wichtiger Bestandteil des PVP-Modus‘. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Danach könnt ihr auf die Suche nach einem Gegner gehen. In der ersten Runde dürfen ihr und euer Gegner jeweils drei Helden platzieren, in der nächsten zwei. Beachtet dabei, dass ihr die Formation, einmal bestätigt, nicht mehr ändern könnt. Wenn die Formation eures Gegners aufgedeckt wird, solltet ihr versuchen, die Strategie auszukontern. Helden, die ihr nicht im Kampf einsetzt, erhalten ein Bonus-Abzeichen, das in den nächsten Runden einen Boost gibt. Dann geht es in die Schlacht. Diese läuft automatisch ab, ihr könnt also nicht in das Geschehen eingreifen. Das unterstreicht nochmals die Wichtigkeit eurer strategischen Planung.

So kann ein Schlachtfeld in einer Runde aussehen. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipps und Tricks für das Ehrenduell

Natürlich ist jedes Ehrenduell und die dazugehörige Strategie individuell, jedoch solltet ihr folgende Tipps beachten:

Kauft nicht zu viele Helden : Den Duell-Laden solltet ihr vor allem nutzen, um eure bestehenden Helden und eure Strategie zu unterstützen. Zu viele Helden zu haben ist oftmals nur die Verschwendung von wichtigen Ressourcen.

Aktualisiert den Duell-Laden : Sagen euch die Items im Laden nicht zu, so könnt ihr die Aktualisierungsoption nutzen und euch werden dann neue zufällige Items generiert.

Sichert euch Items und Helden im Laden : Wenn ihr mal nicht genug Währung habt, um euch ein bestimmtes Item oder einen Helden zu kaufen, so könnt ihr es mit dem Schloss-Symbol rechts oben sichern. Damit bleibt das Item im Duell-Laden erhalten und ihr könnt es nach dem nächsten Kampf erwerben.

Die richtigen Artefakte und Helden : Achtet darauf, was die Stärken eures Artefakts sind und versucht euer Team darauf aufzubauen. Habt ihr beispielsweise den Beutel des Reichtums, so solltet ihr hauptsächlich Lichtträger-Helden einsetzen, da das Artefakt diese unterstützt.

Die richtigen Items und Helden : Das Gleiche gilt natürlich für die Ausrüstung, die ihr erwerbt. Beispielsweise solltet ihr einem Unterstützer keine Ausrüstung geben, die seinen Angriff erhöht, sondern diese eher an einen Schadensausteiler geben.

Heldenduplikate zum Verbessern : Könnt ihr im Laden Duplikate eurer Helden kaufen, solltet ihr das unbedingt machen, so könnt ihr einige Helden aufleveln und für den nächsten Kampf stärker machen. Für das erste Verbessern benötigt ihr zwei Kopien; für das zweite vier.

Verkaufen von Helden : Habt ihr einen Helden gezogen, den ihr nicht benötigt, so könnt ihr ihn im Gegenzug für Ehrenabzeichen tauschen.

Richtige Verbesserungen des Artefakts : Nach jedem Kampf erhält euer Artefakt ebenfalls XP, mit dem ihr dieses aufbessern könnt. Wenn ihr genug gesammelt habt, könnt ihr einen zusätzlichen Effekt für euer Artefakt auswählen. Diesen Effekt solltet ihr ebenfalls in eure Planung und Kombination mit Helden mit einbeziehen.

Beste Helden zuletzt : Eure besten Helden solltet ihr nicht direkt in der ersten Runde eurem Gegner preisgeben, sondern erst in der zweiten Runde platzieren. So überrascht ihr euren Gegner.

Die besten Helden für den PVP-Modus

Für das Ehrenduell gibt es keine Helden, mit denen euch ein Sieg hundertprozentig sicher ist. Es liegt alles an Strategie und Planung, was diesen Spielmodus auch so spaßig macht. Allerdings gibt es Heldenkategorien, die ihr immer dabei haben solltet:

Schützen : Ein Fernkämpfer kann euch eine gute Unterstützung aus der Ferne geben. Meist sind die Angriffe dieser auch großflächig und treffen so mehrere Gegner auf einmal. empfehlenswerte Helden: Cecia, Marilee, Odie

Heiler/Unterstützung : Ganz egal wie eure Strategie aussieht, solltet ihr mindestens einen Heiler im Team haben, der die Lebenspunkte eures Teams unterstützt. empfehlenswerte Helden: Smokey & Meerky, Hewynn

Tank : Ein Tank beschützt euer Team vor großen direkten Angriffen und kann diese gut wegstecken. Wir empfehlen euch einen Tank mit einem Item auszurüsten, welches ihm zusätzlichen Schutz gibt. empfehlenswerte Helden: Lucius, Thoran



Thoran zählt zu einem der besten Tanks in AFK Journey. (Bildquelle: Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Das beste Heldenteam für den Kaltaugenwolf haben wir im verlinkten Guide ebenfalls für euch zusammengefasst.

