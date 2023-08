Armored Core 6: Juggernaut besiegen – Setup und Bossguide

Der Juggernaut ist euer erster Bosskampf in Armored Core 6: Fires of Rubicon. Dank seiner Frontalpanzerung ist er schwer zu verletzen. In diesem Guide zeigen wir euch, wie ihr ihn besiegen könnt und welches Setup dafür am besten geeignet ist.

Armored Core VI: Fires of Rubicon Facts

Setup für den Juggernaut in Armored Core 6: Fires of Rubicon

Um den Juggernaut zu besiegen, müsst ihr schnell viel Schaden verteilen können, sobald er euch seinen Rücken offenbart. Energiewaffen, Nahkampfwaffen und kinetische Waffen mit großem Magazin sind hierfür gut geeignet. Außerdem solltet ihr eure Schultern mit Lenkraketen ausstatten. Eine agile Rüstung ist ebenfalls von Vorteil, um schnell an den Boss heranzugelangen. Wir haben folgendes Setup verwendet:

Linke Hand: Laserpistole VP-66LH

Laserpistole VP-66LH Rechte Hand: Impulsklinge HI-32: BU-TT/A

Impulsklinge HI-32: BU-TT/A Rechte Schulter: Zwillingsraketenwerfer BML-G1/P31DUO-02

Zwillingsraketenwerfer BML-G1/P31DUO-02 Linke Schulter: Impulsschild SI-24: SU-Q5 (kann auch durch weitere Raketen ersetzt werden)

Impulsschild SI-24: SU-Q5 (kann auch durch weitere Raketen ersetzt werden) Kopf: HC-2000 Finder Eye

HC-2000 Finder Eye Kern: CC-2000 Orbiter

CC-2000 Orbiter Arme: AC-2000 Tool Arm

AC-2000 Tool Arm Beine: zweibeinig LG-012 Melander C3

zweibeinig LG-012 Melander C3 Booster: Alula/21E

Alula/21E FLS: FLS-G2/P10SLT

FLS-G2/P10SLT Generator: VP-20S

Mit diesem Setup konnten wir den Juggernaut in seine Schranken verweisen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Wie besiegt ihr den Juggernaut?

Im Video zeigen wir euch den gesamten Bosskampf gegen den Juggernaut inklusive aller Tipps:

Armored Core 6: Juggernaut Boss Guide Abonniere uns

auf YouTube

Der Kampf gegen den Juggernaut teilt sich in zwei Phasen auf. Zu Beginn steht euch Rusty mit seinem Mech zur Seite und zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Nutzt diese Gelegenheit, um möglichst viel Schaden zu verursachen. Sobald ihr 50% der gegnerischen Rüstungspunkte abgezogen habt, wird Rusty fortgerufen und ihr seid auf euch allein gestellt.

Der Juggernaut eröffnet den Kampf mit einem Ansturm. Bereitet euch darauf vor, direkt auszuweichen und möglichst viel Schaden zu verursachen. Ihr könnt sowohl nach oben als auch zu den Seiten dashen, wobei ein Sprung euch ein größeres Angriffsfenster liefern kann.

Das Grundprinzip dieses Kampfes lautet: Springt über den Juggernaut und greift an, sobald die Kamera umschwenkt. Damit sie umschwenkt, müsst ihr die Zielhilfe aktiviert haben. Konzentriert euch hierbei hauptsächlich auf Angriffe mit Fernkampfwaffen und verwendet euren Nahkampfangriff nur, um seine Haltung zu brechen oder für massiven Schaden, sobald die Haltung gebrochen ist.

Folgt ihr diesem Grundprinzip, wird der Juggernaut euch bald zu Füßen liegen. Während ihr nicht angreifen könnt, solltet ihr auf diese Angriffe achten:

Ansturm: Der Juggernaut dreht seine Räder kurz an der Stelle und versucht euch zu rammen. Weicht nach links, rechts oder oben aus. Er beginnt den Kampf mit diesem Angriff.

Der Juggernaut dreht seine Räder kurz an der Stelle und versucht euch zu rammen. Weicht nach links, rechts oder oben aus. Er beginnt den Kampf mit diesem Angriff. Schnelle Drehung: Der Juggernaut dreht sich auf der Stelle, um euch wieder seine Front zuzuweisen. Wenn ihr zu nah steht, erhaltet ihr Schaden.

Der Juggernaut dreht sich auf der Stelle, um euch wieder seine Front zuzuweisen. Wenn ihr zu nah steht, erhaltet ihr Schaden. Raketen-Salve: Der Juggernaut verschießt viele Raketen aus seiner rechten Schulter. Weicht zu einer Seite aus.

Der Juggernaut verschießt viele Raketen aus seiner rechten Schulter. Weicht zu einer Seite aus. Gewehr: Der Juggernaut verschießt zwei Kugeln aus seinem Gewehr, die bei Treffer schweren Haltungsschaden verursachen. Ihr könnt in jede Richtung ausweichen.

Der Juggernaut verschießt zwei Kugeln aus seinem Gewehr, die bei Treffer schweren Haltungsschaden verursachen. Ihr könnt in jede Richtung ausweichen. Raketen-Fächer: Der Juggernaut verschießt drei starke Raketen in einer Fächer-Form. Weicht nach oben aus, um ihnen zu entgehen. Sollte der Fächer schräg fliegen, weicht auch schräg nach oben aus. Dieser Angriff wiederholt sich bis zu dreimal nacheinandern.

Der Juggernaut verschießt drei starke Raketen in einer Fächer-Form. Weicht nach oben aus, um ihnen zu entgehen. Sollte der Fächer schräg fliegen, weicht auch schräg nach oben aus. Dieser Angriff wiederholt sich bis zu dreimal nacheinandern. Landminen: Während der zweiten Phase kann der Juggernaut auch Minen fallen lassen. Diese explodieren, wenn ihr euch nähert oder nach einer gewissen Zeit. Versucht, um sie herum zu manövrieren.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.