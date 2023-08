In Atlas Fallen könnt ihr 10 Rüstungen finden, die euch verschiedene Boni auf eure Charakterwerte geben und zusätzlich bestimmte Perks freischalten. An dieser Stelle geben wir euch eine Übersicht aller Rüstungen mit Werten, Bildern und ihren Fundorten.

Alle Rüstungen in Atlas Fallen

In Atlas Fallen gibt es keine Rüstungsslots für einzelne Körperbereiche, sondern nur Komplettrüstungen, die euch jeweils unterschiedliche Boni auf folgende Werte geben:

Erholung: Erhöht die Wiederherstellungsrate und die Heilwirkung eures Amuletts.

Erhöht die Wiederherstellungsrate und die Heilwirkung eures Amuletts. Offensive: Erhöht den Schaden von allen Arten von Waffen und Essenzsteinen.

Erhöht den Schaden von allen Arten von Waffen und Essenzsteinen. Verteidigung: Verringert den erlittenen Schaden.

Verringert den erlittenen Schaden. Glück: Erhöht die Chance, Essenzstein-Effekte auszulösen und Beute durch das Besiegen von Gegnern zu erhalten.

Erhöht die Chance, Essenzstein-Effekte auszulösen und Beute durch das Besiegen von Gegnern zu erhalten. Zerschmettern: Erhöht den Schaden eures Zerschmetterangriffs weiter.

Wichtig: Jede Rüstung hat ein bestimmtes Level. Wenn ihr sie anlegt, ist dies dann auch eure Stufe in der Spielwelt. Ihr levelt also nur über eure Rüstung, es gibt keine Erfahrungspunkte oder Levelaufstiege. Die meisten Rüstungen könnt ihr an Ambossen um bis zu drei Stufen upgraden, um das Level zu erhöhen.

Zusätzlich könnt ihr bei jeder Rüstung einen Wertebonus freischalten, wenn ihr genug Essenzsteine mit bestimmten Farben in euer Gauntlet einsetzt. Und wenn ihr eine Rüstung maximal verbessert habt, schaltet ihr außerdem eine mächtige Rüstungseigenschaft frei.

Wenn euch das Aussehen eurer Rüstung nicht gefällt, könnt ihr durch Drücken der R2/RT-Taste im Rüstungsbildschirm ein Menü öffnen, in dem ihr zusätzlich Färbemittel und kosmetische Gegenstände ausrüsten könnt. Über die Umgestalten-Option (Transmog) könt ihr sogar das Aussehen einer anderen Rüstung auswählen, ohne auf verbesserten Werte verzichten zu müssen.

Um mit „Kleider machen Leute“ eine der Trophäen und Erfolge von Atlas Fallen freizuschalten, müsst ihr alle 10 Rüstungen im Spielverlauf finden. Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte, Werte, Eigenschaften und Bilder aller Rüstungen im Detail.

Arbeitskleidung der Namenlosen

Fundort: Von Beginn an ausgerüstet.

Upgrade-Stufen: Keine

Keine Einzigartige Rüstungseigenschaft: Keine

Rekrutenkleidung

Fundort: Könnt ihr ab der 1. Hauptquest “Die Essenz-Karavane“ für 75 Tribute beim reisenden Händler kaufen.

Upgrade-Stufen: 2 → 3

2 → 3 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Keine

Säuberer-Kriegsanzug

Fundort: Könnt ihr für 1.500 Tribute beim Dorfhändler in Castrum VII kaufen.

Upgrade-Stufen: 3 → 4 → 5

3 → 4 → 5 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Erhöht die Effektivität eures Amuletts erheblich, wenn ihr es unter 50% Leben einsetzt.

Späherrüstung

Fundort: Belohnung für die Nebenquest “Die Geschichte der Burgruine“, die ihr beim NPC Lektor nahe dem Amboss “Burgruine - Innenbereich“ im Westen von Caladrias starten könnt.

Upgrade-Stufen: 4 → 5 → 6

4 → 5 → 6 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Die Abklingzeit eurer aktiven Steine ist deutlich verringert.

Ritterplatte

Fundort: Automatische Belohnung für die 4. Hauptquest “Der Weg nach Bastengar“.

Upgrade-Stufen: 4 → 5 → 6

4 → 5 → 6 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Wenn Gegner euch Schaden zufügen, werden sie für 1 Sekunde stark verlangsamt.

Deadeye-Kleidung

Fundort: Erhaltet ihr automatisch während der 5. Hauptquest “Vom Glauben zum Vertrauen“.

Upgrade-Stufen: 5 → 6 → 7

5 → 6 → 7 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Bei Treffern mit der Sandfaust besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit, eine moderate Menge an Momentum zu erzeugen.

Predigerschutz

Fundort: Erhaltet ihr automatisch im Verlauf der 7. Hauptquest “Die Stadt der Sonne“, nachdem ihr Zugang zur Stadt Lithesta erhalten habt.

Upgrade-Stufen: 6 → 7 → 8

6 → 7 → 8 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Treffer der Dolchkombo der Schwertpeitsche haben eine geringe Chance, die Verteidigung des Gegners 5 Sekunden lang erheblich zu verringern.

Rote Kompanie

Fundort: Sobald ihr im Verlauf der 7. Hauptquest “Die Stadt der Sonne“ die Mine im Bergarbeiterdorf betreten sollt, könnt ihr die Rüstung ab diesem Zeitpunkt für 2.000 Tribute beim Händler im Bergbaudorf kaufen.

Upgrade-Stufen: 7 → 8 → 9

7 → 8 → 9 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Treffer mit der Hammerform des Dünenspalters stellen deutlich mehr Energie eures Amuletts wieder her.

Ewiger Mantel

Fundort: Erhaltet ihr automatisch als Belohnung während der 7. Hauptquest “Die Stadt der Sonne“.

Upgrade-Stufen: 9 → 10 → 11

9 → 10 → 11 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Mäßige Wahrscheinlichkeit, den Schaden eines Angriffs zu neutralisieren.

Königinnenbedeckung

Fundort: Könnt ihr beim Händler des Ritterlagers in den Schwarzen Almen für 2.500 Tribute kaufen.

Upgrade-Stufen: 9 → 10 → 11

9 → 10 → 11 Einzigartige Rüstungseigenschaft: Eure Waffentreffer haben eine geringe Chance, einen kleinen Bereich zu erschaffen, der euch und euren Verbündeten 5 Sekunden lang heilt.

Ritus des Sumpfes