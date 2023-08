Atlas Fallen ist ein waschechtes Open-World-Spiel und dementsprechend müsst ihr für das Freischalten aller Trophäen und Erfolge alle Winkel der Wüstenlandschaften erkunden und diverse Aktivitäten abschließen. Unser Trophäen-Leitfaden hilft euch bei der Freischaltung aller Achievements und den 100% Spielabschluss.

Atlas Fallen Facts

Leitfaden & Roadmap für alle Trophäen & Erfolge

In Atlas Fallen könnt ihr insgesamt 36 Erfolge (1.000 Gamerscore) bzw. 37 Trophäen (1x Platin, 4x Gold, 10x Silber, 22x Bronze) freischalten.

Leitfaden & Roadmap für 100% in Atlas Fallen

Ihr werdet ca. 25 - 30 Stunden benötigen, um alle Trophäen freizuschalten.

- benötigen, um alle Trophäen freizuschalten. Es gibt keine verpassbaren Erfolge.

Der Schwierigkeitsgrad hat keinen Einfluss auf die Erfolge. Ihr könnt alle Trophäen auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten.

Ihr könnt alle Trophäen auch auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad freischalten. Ihr könnt das Spiel komplett im Koop-Modus mit Freunden bestreiten, es gibt allerdings keinerlei Koop- oder Online-Erfolge. Sämtliche Trophäen lassen sich alleine erspielen.

Sämtliche Trophäen lassen sich alleine erspielen. Es gibt viele Sammelobjekte und Nebenquests im Spiel, für Platin müsst ihr allerdings nicht alle Aktivitäten komplett abschließen und auch nicht alle Nebenmissionen machen.

Viele Nebenquests und Botengänge sind verpassbar, wenn ihr zu weit in der Hauptquest voranschreitet. Trophäenrelevante Belohnungen aus Quests könnt ihr aber alternativ später bei Händlern kaufen. Es ist nichts verpassbar.

Im Folgenden listen wir euch alle Trophäen und Erfolge von Atlas Fallen mit den Freischaltbedingungen auf. Zudem findet ihr bei einzelnen Achievements weitere Guides, die euch die Freischaltung erleichtern sollen.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Schaltet ihr automatisch nach Abschluss der Hauptquest frei.

Hierfür müsst ihr alle fünf Wachtürme im Spielverlauf bereinigen und die Elitegegner in ihrer unmittelbaren Umgebung besiegen. Die Wachtürme teilen sich wie folgt auf die Regionen auf:

Caladrias - 1 Wachturm

Wildlande - 3 Wachtürme

Schwarze Almen - 1 Wachturm

Der Wächterzorn ist ein zufällig auftauchendes Event in den Wüstenregionen des Spiels, bei dem ein Sturm aufzieht und ihr Wellen von Gegnern besiegen müsst. Für die Trophäe müsst ihr einen solchen Wächterzorn komplett abschließen und auch das Elite-Monster am Ende besiegen.

Ihr könnt direkt zu Beginn des Spiels auch eine Nebenquest vom reisenden Händler annehmen, die euch zu einem Wächterzorn führen wird.

Für diese Trophäe müsst ihr euch zur Zuflucht der Priester im Nordosten der Wildlande begeben und hier mit dem Priester in einer der Zellen sprechen. Der Erfolg schaltet sich bereits im Gespräch frei. Die zugehörige Nebenquest müsst ihr nicht abschließen. Den genauen Standort des Priesters seht ihr auf dem Bild unterhalb.

Fundort vom eingesperrten Priester in den Wildlanden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Schaltet ihr automatisch während der Hauptquest frei.

Hierfür müsst ihr alle 41 Ambosse finden und aus dem Boden heben. Im verlinkten Guide zeigen wir euch alle Fundorte.

Hierfür müsst ihr alle 17 Upgrade-Splitter für euer Gauntlet finden. Die genauen Fundorte seht ihr im verlinkten Guide.

Werdet ihr automatisch im Spielverlauf erhalten, nachdem ihr eine Marathon-Strecke auf dem Sand geglitten seid.

Für diese Trophäe müsst ihr euch am Stück für 60 Sekunden in der Luft halten, ohne den Boden zu berühren. Wenn ihr zwischen den Schlägen mit euren Waffen immer wieder mit der R1/RB-Taste einen Luft-Sprint ausführt, könnt ihr euch theoretisch ewig in der Luft halten. Allerdings funktioniert das nur im Kampf oder bei den Himmlischen Schreinen. Bei den Schreinen ist diese Trophäe ein Kinderspiel. Schlagt in der Luft auf die Statue und macht zwischendurch immer wieder Luftsprints, um nach 60 Sekunden den Erfolg zu erhalten.

Tribute sind die Geldwährung in Atlas Fallen. 10.000 Tribute werdet ihr dabei wahrscheinlich ganz automatisch ansammeln. Achtet darauf, immer Artefakte in der Spielwelt einzusammeln (weiß schimmernde Objekte) und sie bei Händlern zu verkaufen, dann werdet ihr diese Summe schnell erreichen.

Füllt eure Momentum-Leiste bis zum Maximum und löst dann erst euren Zerschmettern-Angriff durch Drücken von R2/RT + L2/LT aus.

Elite-Phantome werden mit einem Totenkopfsymbol auf der Karte markiert und es gibt insgesamt 14 dieser Monster im Spiel. Manchen begegnet ihr automatisch während der Hauptquest. Zudem gibt es je ein Elitegegner neben den Wachtürmen im Spiel. Ebenso begegnen euch Elite-Phantome während der Nebenquests „Jäger oder Gejagter?“ und „Der Wächterzorn“.

Diese Trophäe erhaltet ihr eventuell während des Spielverlaufs automatisch, da sie verbuggt ist und auch erhalten werden kann, wenn ihr im Kampf gegen ein gigantisches Phantom Schaden erleidet. Am einfachsten könnt ihr diesen Erfolg allerdings im Koop-Modus freischalten. Lasst euren Mitspieler das Phantom besiegen und stellt euch nur in die Nähe, so dass ihr im Kampf seid, dann erhaltet ihr die Trophäe.

Den reisenden Händler könnt ihr während des Spielverlaufs immer wieder an verschiedenen Orten antreffen. Schaut regelmäßig auf die Karte und achtet darauf, wenn das weiße Beutelsymbol in der Nähe erscheint. Sprecht den Händler an sechs verschiedenen Orten an und ihr schaltet die Trophäe frei.

Hierfür müsst ihr alle 10 Rüstungen finden. Im verlinkten Guide seht ihr alle Fundorte.

Verbessert eine beliebige Rüstung mit drei Upgrade-Stufen an einem Amboss auf die höchste Stufe.

Hierfür müsst ihr zunächst alle Rüstungen im Spielverlauf auf die höchste Stufe verbessern. Dadurch erhaltet ihr genug Perk-Punkte, mit denen ihr alle Perks freischalten und auf die höchste Stufe verbessern könnt.

Drückt bei eurer ausgerüsteten Rüstung im Menü die R2/RT-Taste und wählt dann ein beliebiges Färbemittel aus, um die Trophäe zu erhalten. Färbemittel könnt ihr bei Händlern kaufen oder in der Spielwelt finden.

Hierfür müsst ihr die blau und gold leuchtenden Büchersymbole in der Spielwelt finden und einsammeln. Nach 30 Lore-Objekten bekommt ihr den Erfolg. Es gibt weitaus mehr als 30, so dass ihr die Trophäe vermutlich ganz automatisch erhalten werdet.

Hierfür müsst ihr alle Himmlischen Schreine finden und zerstören.

Schließt ein beliebiges Tierhabitat in der Spielwelt ab. Diese werden mit einem Hirsch-Symbol auf der Karte markiert.

Hierfür müsst ihr alle 20 Schatzkarten finden und lösen. Im verlinkten Guide zeigen wir euch alle Fundorte der Karten und Schätze.

Werdet ihr automatisch im Spielverlauf erhalten, da es weitaus mehr als 25 Essenzsteine gibt.

Zerstreuer könnt ihr nur in den letzten zwei Gebieten finden. Verringert das Leben eines Zerstreuers auf das Minimum und wartet dann, bis er rote Minen abschießt. Lasst diese in seiner Nähe explodieren, sodass der Zerstreuer dadurch getötet wird. Bei dieser Trophäe gehört etwas Glück dazu und eventuell müsst ihr es mehrmals probieren, bis es klappt.

Artefakte bekommt ihr meistens durch das Sammeln der weiß leuchtenden Objekte in der Spielwelt. Es gibt mehr als 50 Artefakte im Spiel, so dass ihr die Trophäe automatisch erhalten solltet, wenn ihr die Spielwelt gut absucht.

Hierfür müsst ihr alle 23 kosmetischen Gegenstände finden.

Sobald ihr die Zerstören-Fähigkeit in der Hauptquest freigeschaltet und Zugang zu den oberen Bereichen von Lithesta erhalten habt, zerstört die auf dem Bild unterhalb markierte Tür. Dahinter findet ihr eine goldene Schriftrolle, die eine Nebenquest startet. Lasst euch durch das Loch nach unten fallen und folgt dem Weg zur Passage nördlich von Lithesta. Diese führt euch zu einem versteckten Bereich in Bastengars Untergrund. Sammelt hier im markierten Bereich alle drei Schriftrollen ein, um die Quest abzuschließen und die Trophäe zu erhalten.

Hierfür müsst ihr 20 der insgesamt 23 Aussichtspunkte im Spielverlauf finden.

