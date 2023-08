Himmlische Schreine oder auch Thelos-Altare gehören zu den Nebenaktivitäten in Atlas Fallen. Dabei müsst ihr diese Statuen unter anderem zerstören, um mit „Ungöttlich“ ein Achievement zu erhalten. An dieser Stelle zeigen wir euch alle Fundorte der Schreine.

Alle himmlischen Schreine in Atlas Fallen

Bei den himmlischen Schreinen handelt es sich um goldene Statuen, die ihr an verschiedenen Stellen in der Spielwelt finden könnt. Um diese Aktivität abzuschließen, müsst ihr diese Statuen an ihren Schwachpunkten mit eurer Waffe treffen. Die Schwachpunkte erkennt ihr an den leuchtenden Stellen. Jeder zerstörte Altar belohnt euch mit Essenz, die ihr etwa zum Verbessern eurer Rüstungen benutzen könnt.

Mit eurem Doppelsprung erreicht ihr manche Schwachstellen an der Spitze von Altaren nicht. Bei solchen Fällen müsst ihr in der Nähe nach Anhöhen suchen, um von dort aus mit eurem Luftsprint solche Stellen treffen zu können. Zudem werdet ihr manche Stellen erst erreichen können, wenn ihr eure Enthüllen-Fähigkeit für das Gauntlet freigeschaltet habt. Denn dann könnt ihr verborgene Pfade in der Nähe mancher Statuen aktivieren und so die erhöhten Schwachstellen mancher Altare erklimmen.

Um mit „Ungöttlich“ eine der Trophäen und Erfolge von Atlas Fallen freizuschalten, müsst ihr alle 19 Thelos-Altare im Spielverlauf zerstören. Auf den folgenden Karten zu jeder Region haben wir euch die himmlischen Schreine alle markiert, damit ihr sie schnell finden könnt.

Thelos-Altare in Caladrias

In Caladrias (Verbotene Lande) könnt ihr drei himmlische Schreine finden und zerstören.

Alle Thelos-Altare in Caladrias (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Thelos-Altare in Bastengars Untergrund

In Bastengars Untergrund (Monsalar) könnt ihr einen himmlischen Schrein finden und zerstören.

Alle Thelos-Altare in Bastengars Untergrund (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Thelos-Altare in den Wildlanden

In den Wildlanden (Monsalar) könnt ihr zehn himmlische Schreine finden und zerstören.

Alle Thelos-Altare in den Wildlanden (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Thelos-Altare in den Schwarzen Almen

In den Schwarzen Almen (Zitadelle) könnt ihr fünf himmlische Schreine finden und zerstören.

Alle Thelos-Altare in den Schwarzen Almen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

