In Atlas Fallen könnt ihr 23 Aussichtspunkte entdecken, die euch interessante Aktivitäten in der Umgebung markieren. An dieser Stelle zeigen wir euch die genauen Fundorte aller Aussichtspunkte, was unter anderem auch für das Achievement „Ganz hoch oben“ relevant ist.

Atlas Fallen Facts

Alle Aussichtspunkte in Atlas Fallen finden

Aussichtspunkte sind kleine leuchtende Obelisken, die ihr an erhöhten Stellen in der Spielwelt finden könnt. Sie sind leider nicht allzu groß und trotz des Leuchtens nicht immer so leicht zu entdecken.

Um diese Aktivität abzuschließen, müsst ihr euch den Aussichtspunkten nähern, bis ihr eine entsprechende Einblendung seht. Ihr könnt hier dann auch die Kreis/B-Taste drücken, damit euch interessante Dinge wie Schatztruhen oder Ambosse in der Nähe markiert werden.

Um mit „Ganz hoch oben“ eine der Trophäen und Erfolge von Atlas Fallen freizuschalten, müsst ihr übrigens nur 20 der insgesamt 23 Aussichtspunkte im Spielverlauf entdecken. Auf den folgenden Karten zu jeder der vier Regionen haben wir euch jeweils alle Aussichtspunkte markiert.

Aussichtspunkte in Caladrias

Im ersten Gebiet von Caladrias (Verbotene Lande) könnt ihr insgesamt fünf Aussichtspunkte freischalten.

Alle Aussichtspunkte in der Region von Caladrias (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aussichtspunkte in Bastengars Untergrund

Im zweiten Gebiet von Bastengars Untergrund (Monsalar) könnt ihr insgesamt zwei Aussichtspunkte freischalten.

Alle Aussichtspunkte in der Region von Bastengars Untergrund (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aussichtspunkte in den Wildlanden

Im dritten Gebiet der Wildlande (Monsalar) könnt ihr insgesamt zwölf Aussichtspunkte freischalten.

Alle Aussichtspunkte in der Region der Wildlande (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Aussichtspunkte in den Schwarzen Almen

Im vierten Gebiet der Schwarzen Almen (Zitadelle) könnt ihr insgesamt vier Aussichtspunkte freischalten.

Alle Aussichtspunkte in der Region der Schwarzen Almen (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.